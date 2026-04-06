Κάτι πάει λάθος: Ο Ολυμπιακός έχασε από όλους στο Big-4 μέσα στο «Καραϊσκάκης» και με τον ίδιο τρόπο

Μετά το διπλό της ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός έχει ηττηθεί από όλες τις ομάδες του Big-4 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και όλα τα ντέρμπι έχουν ένα κοινό σημείο.

Ο δρόμος προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος έγινε ακόμα πιο δύσκολος για τον Ολυμπιακό μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ (0-1) στο «Γ. Καραϊσκάκης» καθώς η διαφορά των δύο ομάδων αυξήθηκε στο +5 μετά την έναρξη των Playoffs της Stoiximan Superleague.

Ωστόσο ο μεγαλύτερος προβληματισμός, περιστρέφεται γύρω από την εικόνα της ομάδας που έφερε και τις έντονες αποδοκιμασίες στο φινάλε της αναμέτρησης, καθώς η Ένωση δεν ήταν η πρώτη από το Big-4 που νίκησε στο φαληρικό γήπεδο. Για την ακρίβεια ήταν η μοναδική που το είχε κάνει φέτος (!) καθώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο ΠΑΟΚ πέρασαν με το διπλό από την έδρα του Ολυμπιακού.

Η ΑΕΚ ήταν το μοναδικό κλαμπ που κέρδισαν οι «ερυθρόλευκοι» σε ντέρμπι τη φετινή σεζόν στο «Γ. Καραϊσκάκης» κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας. Από εκεί και πέρα, έχουν μία λευκή ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ, ήττα και αποκλεισμός στο Κύπελλο Ελλάδος και ήττα από τον Παναθηναϊκό στην κανονική διάρκεια.

Ο Δικέφαλος είχε φύγει με το διπλό από το Φάληρο με νίκη 2-0 την οποία είχε διαμορφώσει στο πρώτο τέταρτο ενώ το «τριφύλλι» έκανε την έκπληξη και με γκολ που βρήκε στο πρώτο 10λεπτο, πανηγύρισε ένα σημαντικό τρίποντο στη μάχη που έδινε για να μπει στην 4αδα.

Ποιο είναι όμως το κοινό σημείο όλων αυτών των αγώνων εκτός από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε; Ότι και οι τρεις βρήκαν γκολ στο πρώτο 10λεπτο. Δεν είναι και το πιο φυσιολογικό για μία ομάδα του Big-4 να μπαίνει στην έδρα της και να δέχεται πρώτη και τόσο νωρίς γκολ απέναντι και στις τρεις ομάδες.

Παύει πλέον να είναι σύμπτωση ή η «κακιά η ώρα». Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός απέδρασε από το Φάληρο χάρη στο γκολ του Ταμπόρδα μόλις στο 7ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό διάστημα άνοιξε το σκορ και ο ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδος με τον Μύθου και βρήκε και δεύτερο γκολ μόλις στο 15' με τον Οζντόεφ για το τελικό 0-2. Και έρχεται και η ΑΕΚ όπου με τέρμα του Κοϊτά μόλις στο 5', παίρνει εξίσου μία νίκη-μισό πρωτάθλημα στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Μοναδική θετική «παρένθεση» ήταν το ντέρμπι με την ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια, όπου ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-0 ενώ με τον ΠΑΟΚ, «κόλλησε» στο 0-0. Είναι λογικό ότι με αυτούς τους αριθμούς και το πόσο παρόμοιες είναι οι ήττες μεταξύ τους, ο προβληματισμός μεγαλώνει για τους Πειραιώτες.