Η ΑΕΚ άρπαξε την ευκαιρία, ο Παναθηναϊκός την πέταξε, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός βράζουν στο ζουμί τους

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την πρώτη αγωνιστική των play offs, στην οποία Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ απογοήτευσαν και η ΑΕΚ δημιούργησε σοβαρές προϋποθέσεις για να κατακτήσει τον τίτλο.

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ συνέχισαν από το σημείο στο οποίο το... άφησαν πριν από δύο εβδομάδες. Μαύρα χάλια. Δυσκολία μεγάλη απέναντι σε κλειστές άμυνες, άγχος απύθμενο, δυστυχώς για τις δύο ομάδες στήριξη σε ατομικές προσπάθειες, λίγες λύσεις από τον πάγκο, γενικά κακό φεγγάρι. Η ΑΕΚ την άρπαξε την ευκαιρία: μία ευκαιρία, ένα γκολ, ένα τρίποντο, εδραίωση στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός την άφησε να περάσει ανεκμετάλλευτη: δυο φάσεις, μηδέν γκολ, ισοπαλία, έμεινε στο -8 από τον Δικέφαλο και τον Ολυμπιακό.

Κανείς από τους τέσσερις δεν παίζουν αυτό που μπορούν βάσει της ποιότητας των παικτών τους. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός λιγότερο, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός περισσότερο. Αλλά ασφαλώς τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η Ενωση απέκτησε σημαντικό πλεονέκτημα, η δεύτερη αγωνιστική θα είναι καθοριστική, πιθανότατα στο ζευγάρι 3η-4η αγωνιστική μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού θα καθοριστεί ποιος από τους δύο θα μείνει ζωντανός στο κυνήγι της Ενωσης.

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» το ματς θύμισε πολύ το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1. Γκολ νωρίς ο φιλοξενούμενος και μετά... η μπάλα στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ πίσω από την μπάλα με πειθαρχία – προσήλωση – πάθος – αυτοπεποίθηση. Και ο νταμπλούχος να προσπαθεί με όλους τους τρόπους. Και από πλάγια και από τον κεντρικό άξονα. Και με σέντρες και με κάθετες. Η ΑΕΚ δεν του έδωσε πολλές δεύτερες μπάλες, απέφυγε τα ατομικά σφάλματα, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε στα στατικές φάσεις. Και παρότι έπαιξε πάρα πολύ παθητικά, ανεξήγητα τόσο επιφυλακτικά, την άρπαξε τελικά την ευκαιρία, έχοντας και την τύχη μαζί της στο σωστά ακυρωμένο γκολ του Γιαζίτζι στο 90'+8'. Θα μπορούσε η ΑΕΚ να είχε τολμήσει και να είχε απειλήσει περισσότερο, αλλά χθες είχε σε θαυμάσια μέρα όλους τους παίκτες της μεσοαμυντικής γραμμής της και σε κακή βραδιά τον Γιόβιτς και τον Βάργκα.

Στην Τούμπα, αντιθέτως, το ματς δεν είχε ρυθμό, δεν είχε ένταση, με εξαίρεση το πρώτο 15λεπτο του β' ημιχρόνου, όταν ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και ο Παναθηναϊκός αντέδρασε. Από... μιάμιση ευκαιρία είχε κάθε ομάδα! Ο ΠΑΟΚ ήθελε, αλλά δεν μπορούσε. Κι ο φιλοξενούμενος δεν δοκίμασε ποτέ να διεκδικήσει τις πιθανότητές του για νίκη. Η ισοπαλία πληγώνει πολύ τον Δικέφαλο στη μάχη για τον τίτλο, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ σε κάκιστη εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία για νίκη, η οποία θα τον έφερνε στο «-5» από τον Δικέφαλο και θα καθιστούσε ορατό το στόχο κατάκτησης της τρίτης θέσης. Για την ακρίβεια δεν την έχασε ο Παναθηναϊκός, διότι δεν την διεκδίκησε με όλες τις πιθανότητες που θα μπορούσε. Δεν την κυνήγησε, δεν μόχθησε για το τρίποντο! Ούτε καν στο τελευταίο 20λεπτο, όταν λόγω της καλής φυσικής κατάστασης στην οποία έχει φέρει τους Πράσινους ο Μπενίτεθ, αλλά και της απίστευτα ώριμης εμφάνισης του Ρενάτο Σάντσες που είχε αντικαταστήσει τον Μπακασέτα (καθαρό μυαλό, πείρα, σωστές πάσες, σωστές τοποθετήσεις), οι Πράσινοι έδειχναν πολύ πιο επικίνδυνοι.

Αυτός ο ΠΑΟΚ ήταν ο χειρότερος εφετινός εναντίον του Τριφυλλιού. Τεράστιες οι απώλειες των Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ, Γιακουμάκη! Πολύ «λίγος» ο Γερεμέγεφ, μπλεγμένος ο Ζαφείρης, πολύ λίγα πράγματα από τον (τρομερό εφέτος) Οζντόεφ, στη μετριότητα ο Σάστρε με τον δραστήριο επιθετικά, αλλά προβληματικό αμυντικά, Μπάμπα. Αφού ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περιορίσει το δίδυμο Τάισον – Ντέλια (με «συμμαχία» Γεντβάι – Καλάμπρια – Πελίστρι – Τσιριβέγια), οι Κυριακόπουλος – Ερνάντεθ «έσβησαν» τον Χατσίδη και οι Πράσινοι αγωνίζονταν σε πολύ χαμηλά μέτρα, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να σκοράρει μόνο από στατικές φάσεις και ατομικές γκάφες. Τίποτα απ΄ αυτά δεν συνέβη. Κι εφόσον στο μοναδικό open play που βρήκε ο Δικέφαλος ο Γερεμέγεφ έκανε «παιδικό» πλασέ στον σταθερό σήμερα, Λαφόν, ο Δικέφαλος έμεινε αναμενόμενα στο «μηδέν».

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να βρει το γκολ. Ο Παναθηναϊκός όχι και τόσο. Ηταν σαφώς καλύτερος συγκριτικά με την εικόνα διάλυσης που είχε παρουσιάσει στα δύο προηγούμενα εφετινά ματς στην Τούμπα, όμως συνολικά η εμφάνισή του ήταν μίζερη. H ομάδα έδειξε χαρακτήρα, μετά από δύο δύσκολα παιχνίδια που είχε κάνει εδώ τις προηγούμενες φορές. Ήμασταν καλύτεροι και αμυντικά κι επιθετικά, διεκδικήσαμε τις πιθανότητές μας. Χτίζουμε χαρακτήρα και νοοτροπία για να μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε έδρα και να διεκδικούμε μέχρι τέλους τη νίκη» είπε ο Μπενίρεθ μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά αυτό το χαρακτήρα τον είχε ο Παναθηναϊκός και σε πολλές άλλες χρονιές, με πολύ χειρότερο ρόστερ, όταν και πάλι έμενε 10 και 15 βαθμούς πίσω από τον πρώτο...

Οσο για τον ΠΑΟΚ; Ουδείς δικαιούται να υποτιμήσει το μέταλλο του κλαμπ, την ποιότητα συγκεκριμένων παικτών του, τη χημεία του λόγω πολλών ετών με τον Λουτσέσκου στον πάγκο. Αλλά μ' αυτή την εικόνα, δεν θα διεκδικήσει καν τον τίτλο. Μπορεί να διεκδικήσει, βέβαια, νέο επικεφαλής στην ΚΕΔ, αν κρίνουμε από την παντελώς άστοχη ανακοίνωση που εξέδωσε μετά το τέλος του αγώνα εναντίον της ΕΠΟ (που έχει πρόεδρο τον Μάκη Γκαγκάτση) και του Λανουά. Δικαίωμά του είναι, στην επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην Ελλάδα, όλα γίνονται...