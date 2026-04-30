Η καταλανική Sport τοποθετεί τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρ Ριμπάλτα στη λίστα της Εσπανιόλ, ωστόσο δεν έχει υπάρξει απολύτως καμία κρούση ως τώρα.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα κάνει εξαιρετικό έργο στη θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ και αυτό από το περσινό καλοκαίρι είχαν έρθει στην επιφάνεια δημοσιεύματα από την Ιταλία που τον συνέδεαν με τη Γιουβέντους στην οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν.

Η ΑΕΚ οδεύει για την κατάκτηση του τίτλου με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν και η δουλειά του Καταλανού διευθυντή της Ένωσης δεν φαίνεται πως περνά απαρατήρητη στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με την καταλανική Sport, η Εσπανιόλ, την οποία ο Ριμπάλτα μάλιστα υποστηρίζει στην Ισπανία, θα προχωρήσει σε αλλαγές στο οργανόγραμμά της με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ να βρίσκεται στη λίστα του Άγγλου ιδιοκτήτη του κλαμπ, Άλαν Πέις. Ο Ριμπάλτα φέρεται να είναι ένα από τα ονόματα που αρέσουν στην Εσπανιόλ καθώς, όπως προσθέτει το δημοσίευμα, υπάρχουν κι άλλοι υποψήφιοι που εξετάζονται.

Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε βάσει και του ρεπορτάζ του Gazzetta, είναι ότι ως τώρα δεν υπάρχει καμία απολύτως κρούση προς την ΑΕΚ ή προς την πλευρά του Ριμπάλτα από την Εσπανιόλ.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το 2027 με την Ένωση, προχωράει κανονικά τον σχεδιασμό και όπως είχε τονίσει, το φετινό καλοκαίρι θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφική περίοδο που είχε στο πλάνο μαζί με τον Μάρκο Νίκολιτς για να τελειοποιήσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους για την ΑΕΚ.