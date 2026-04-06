Φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν καπνογόνο στον σκόρερ στο «διπλό» στο Φάληρο, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, ο οποίος πανηγύρισε μαζί τους.

O Αμπουμπακαρί Κοϊτά είναι ο ήρωας της βραδιάς για την ΑΕΚ! Ο Μαυριτανός πέτυχε το «χρυσό» γκολ του Δικεφάλου στο Φάληρο, χάρη στο οποίο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς πήρε τη νίκη με 1-0 και ξέφυγε στο +5 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.

Η νίκη, η βαθμολογική διαφορά και η σταθερότητα του Δικεφάλου έβγαλαν τους Ενωσίτες στους δρόμους για να πανηγυρίσουν και να εκφράσουν τη... δίψα τους για το πρωτάθλημα.

Φίλοι της ΑΕΚ έστησαν πάρτι από τη Συγγρού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια όπου έφτασε η αποστολή με... συνοδεία την «κιτρινόμαυρη» λαο-θάλασσα που ακολουθούσε με μηχανοκίνητη πορεία. Φυσικά ο σκόρερ του ματς δεν θα μπορούσε να μην είχε την τιμητική του.

Ο Κοϊτά άκουσε το όνομα του να γίνεται σύνθημα, αποθεώθηκε και γιόρτασε με τους Ενωσίτες έχοντας καπνογόνο στα χέρια.

Βέβαια οι πανηγυρισμοί είναι μόνο για απόψε, καθώς ακολουθούν τα προημιτελικά με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και εν συνεχεία πέντε μεγάλα ματς για τον στόχο του πρωταθλήματος.