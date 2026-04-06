Ηλιόπουλος: «Ήταν η κάθαρση μετά το... μακελειό του Μάκελι, η ΑΕΚ αναγεννήθηκε αλλά χαμηλά ο πήχης»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το διπλό της ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» τόνισε πως η ομάδα έχει αλλάξει πρόσωπο συνεχίζοντας με ταπεινότητα, ενώ αναφέρθηκε και στη διαιτησία.

Η ΑΕΚ πέρασε με ένα μεγάλο διπλό από το Φάληρο επί του Ολυμπιακού και πήρε διαφορά πέντε βαθμών στην κορυφή. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν στο «Γ. Καραϊσκάκης» όντας για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι στο πλευρό των παικτών του και μετά το τέλος του ντέρμπι μίλησε στη μεικτή ζώνη. Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τόνισε αρχικά ότι η Ένωση φέτος έχει αναγεννηθεί, αλλά πρόσθεσε πως ο πήχης πρέπει να κρατηθεί χαμηλά.

«Η ομάδα αναγεννήθηκε, είναι μια διαφορετική ΑΕΚ. Πέρσι για διάφορους λόγους η πορεία ήταν αυτή που ήταν. Έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές και η ΑΕΚ έδειξε σήμερα τι μπορεί να κάνει απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, όπως ο Ολυμπιακός, μέσα στο γήπεδό του. Κάποιοι δεν το είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούσε να συμβεί. Όλη η ομάδα είναι ενωμένη, υπάρχει επιμονή, πίστη, πάθος και σήμερα η ΑΕΚ έδειξε ένα άλλο πρόσωπο, κάτι διαφορετικό που εξέπληξε πολύ κόσμο. Θέλουμε να τελειώσουμε, χαμηλά λίγο ο πήχης. Είμαστε χαρούμενοι και πολύ αισιόδοξοι για αυτή τη νέα ΑΕΚ και αυτό το νέο ελληνικό ποδόσφαιρο που έρχεται σιγά-σιγά, το αξίζουν τα νέα παιδιά που θέλουν ένα ποδόσφαιρο με αξιοπρέπεια, με καθαρότητα και ευ αγωνίζεσθαι».

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης άφησε και ένα σχόλιο για τη διαιτησία, τονίζοντας πως το ακυρωθέν γκολ του Ολυμπιακού στο τέλος σωστά δεν μέτρησε ως οφσάιντ και πρόσθεσε πως ο Μάκελι στο ντέρμπι του δευτέρου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε κάνει... μακελειό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήταν ξεκάθαρο οφσάιντ, πολλά μέτρα οφσάιντ, δεν μας έκανε κάποιος κάποια χάρη. Αλλά με δεδομένο το... μακελειό που έκανε ο Μάκελι, αυτήν την ντροπή, νομίζω πως η κάθαρση ήταν εις διπλούν. Η ομάδα είναι ενωμένη, υπάρχει υπομονή, επιμονή, πάθος, πίστη και γι’ αυτό η ΑΕΚ είναι τόσο μπροστά».

Όσο για το ματς με τη Ράγιο υποστήριξε: «Οι ισπανικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Το ματς με την Ράγιο είναι πολύ δύσκολο, αλλά αν δείξουμε το σημερινό πρόσωπο, πιστεύω πως θα πάμε καλά». Τέλος ρωτήθηκε και για πιθανό πριμ και σχολίασε: «Όταν δίνω πριμ, δίνω! Δεν τάζω» και πρόσθεσε: «Η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι η ανώτερη ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά συνεχίζουμε με πάθος και επιμονή για την τελική ευθεία».

Στο φινάλε των δηλώσεων ρωτήθηκε και για τον Νίκολιτς «Τι να σου πω ότι τον αγαπάω; Τον αγαπάω, για να το λέει κάτι ξέρει. Σας ευχαριστώ για τη νέα σελίδα που ανοίγει στο ελληνικό ποδόσφαιρο».