Ρότα: «Δεν πανηγυρίζουμε, είμαστε αφοσιωμένοι για το ματς με τη Ράγιο»

Η ΑΕΚ υπέταξε τον Ολυμπιακό στο Φάληρο με 1-0 και ξέφυγε στο +5 τόσο από τους Πειραιώτες, όσο και από τον ΠΑΟΚ. O Λάζαρος Ρότα μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και τόνισε πως αν και πρόκειται για σημαντικό νίκη δεν υπάρχει λόγο γιορτής, ενώ στάθηκε στον προημιτελικό με τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα

«Είναι μια πολύ σημαντική νίκη. Να μείνουμε με τα πόδια στο έδαφος. Δώσαμε το 100%. Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή και με τη βοήθεια Του Θεού ήρθε η νίκη.

Όλα έπαιξαν ρόλο. Δεν είναι μονο η ποιότητα και το ταλέντο. Πρέπει να δίνει ψυχή και… ζωή μέσα στο γήπεδο.

Είναι σημαντική νίκη, αλλά δεν γιορτάζουμε όπως νομίζεται. Ειμαστε τώρα φουλ αφοσιωμένοι στο ματς της Μ. Πέμπτης με τη Ράγιο».