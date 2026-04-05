ΑΕK: Κάλεσμα της Original για υποδοχή της αποστολής στη Νέα Φιλαδέλφεια
Η ΑΕΚ πέρασε με σπουδαίο «διπλό» από το Φάληρο. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρήκε γρήγορο γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό με τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά, διαχειρίστηκε το προβάδισμα και πανηγύρισε σπουδαίο τρίποντο.
Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της Ένωση, η Original 21, έκανε κάλεσμα στη Νέα Φιλαδέλφεια για υποδοχή των θριαμβευτών στην πόλη τους.
Θυμίζουμε πως οι φίλοι της ΑΕΚ αυτές τις ώρες ήταν πολύ κοντά στην ομάδα, καθώς βρέθηκαν στην τελευταία προπόνηση στην Allwyn Arena, πήγαν στο ξενοδοχείο κατά την αναχώρηση της αποστολής και ακολούθησαν το πούλμαν μέχρι το Φάληρο.
Με αυτή τη σπουδαία νίκη η Ένωση ξέφυγε στο +5 τόσο από τον Ολυμπιακό, όσο και από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος «κόλλησε» στην ισοπαλία δίχως σκορ στο ματς με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
