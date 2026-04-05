Ο Ολυμπιακός υπέστη μία πολύ σκληρή ήττα από την ΑΕΚ σε ένα ματς που πρακτικά δεν ήταν καλύτερος και απλώς θα μπορούσε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας για το 1-1 στο τέλος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Στο ίδιο έργο θεατές. Με την διαφορά πώς ο Ολυμπιακός φέτος δεν είχε χάσει από την ΑΕΚ σε ντέρμπι και τώρα έγινε και αυτό. Ένα ματς απ’ όπου και εάν το πιάσεις καλή αγωνιστική εικόνα δεν θα βρεις από πλευράς των Πειραιωτών. Μία κακή εικόνα από την αρχή έως το τέλος. Μία ομάδα που ήταν ανούσια, αναποτελεσματική, κάκιστη και χωρίς σαφές ή σωστό σχέδιο.

Ένα σύνολο που δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης από την μέση και μπροστά που να πεις ότι διακρίθηκε. Παίκτες αγχωμένοι, φοβερά πιεσμένοι και δίχως καλές συνεργασίες απέναντι σε μία ΑΕΚ που αξιοποίησε τα λάθη των Ρέτσου και Γκαρθία, έβαλε το γκολ της πολύ νωρίς και μετά έκανε την διαχείρισή της.

Προφανώς και μετά από ένα τέτοιο 0-1 τα πράγματα για την υπόθεση τίτλου άλλαξαν υπέρ της ΑΕΚ, που βρίσκεται πλέον για τα καλά σε ρόλο οδηγού. Μία ΑΕΚ που ήταν καλύτερη στο πιο μεγάλο κομμάτι του αγώνα αυτού με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν πήρε τίποτα από τα πολύ δυνατά και αποκαλούμενα βαριά χαρτιά του.

Ντάνιελ χάσαμε...

Το πιο στενάχωρο από αγωνιστικής μεριάς για έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός είναι να βλέπει παίκτες με την ποιότητα του Ντάνιτελ Ποντένσε να έχουν τόσο μα τόσο κακή απόδοση. Ο Πορτογάλος ήταν εάν όχι ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου, ένας εκ των χειρότερων, με αποτέλεσμα να βιώσει και την… ενόχληση του κόσμου, που τον αποδοκίμασε στην αλλαγή του.

Δεν ήταν μόνο το ότι αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στον Ρότα.. Ήταν ότι δεν βοήθησε πουθενά στο παιχνίδι: ούτε τακτικά, ούτε αμυντικά, ούτε δημιουργικά και ούτε επιθετικά. Ο Ολυμπιακός αυτός δεν ενέπνευσε τον κόσμο τους στις εξέδρες που ανέδειξε με κάθε τρόπο την στάση του και το πόσο πολύ δεν του άρεσε αυτή η αγωνιστική κατάσταση. Στο τέλος πήγε η ομάδα να πάρει το 1-1 με την σουτάρα αυτή του Γιαζίτζι αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε οπότε διατηρήθηκε αυτό το 0-1.

Κάποιοι παίκτες δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν μπορούν πλέον

Υπάρχουν δυστυχώς πλέον αρκετές περιπτώσεις παικτών στο ρόστερ που δείχνουν ότι δεν μπορούν πια να ανταποκριθούν στο επίπεδο της ομάδας του Ολυμπιακού. Είναι ο Ροντινέϊ που έχει μεγαλώσει, είναι ο Γκαρθία που επίσης είναι πλέον πιο μεγάλος, είναι φυσικά ο Ποντένσε και είναι – δυστυχώς – και ο Τσικίνιο σε αυτό το διάστημα. Δεν προκαλεί έκπληξη άλλωστε με τέτοια εικόνα στο γήπεδο και με κακό ματς και από τον Ρέτσο (πχ) που σε αρκετές αναμετρήσεις ήταν θετικός φέτος χειροκροτήθηκε μόνο ο Έσε.

Την ομάδα δεν την βοήθησε ούτε το σχήμα με Ταρέμι και Ελ Καμπί, ούτε η περαιτέρω διαχείριση από τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και ούτε και οι αλλαγές (πρακτικά οι περισσότερες εάν όχι όλες). Είναι μία πολύ δύσκολη και σκληρή βραδιά για τον Ολυμπιακό που έχασε ένα ντέρμπι από έναν ανώτερο αντίπαλο και καλείται να βρει τις ανάλογες – εντός των τειχών - λύσεις ως το τέλος των Play Offs. Γιατί η διαδικασία δεν έχει τελειώσει ακόμα και η περίοδος για την λήψη των τελικών αποφάσεων για τη νέα χρονιά (ως προς το ρόστερ και όχι μόνο) αργεί ακόμα.

Υ.Γ. Ο κόσμος - ειδικά του Ολυμπιακού - είναι σχεδόν πάντα ο πιο δίκαιος κριτής. Και μετά από τέτοιο παιχνίδι... μίλησε με τον τρόπο του.