Το ελληνικό ενδιαφέρον για τα ημιτελικά του Europa League και τα... μάτια στραμμένα στο Νότιγχαμ - Άστον Βίλα

Η αυλαία των ημιτελικών του Europa League ανοίγει απόψε και υπάρχει έντονα και το ελληνικό ενδιαφέρον στο ζευγάρι της Άστον Βίλα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στην τελική ευθεία για την Κωνσταντινούπολη μπαίνουν τέσσερις ομάδες με την Άστον Βίλα να αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη και η Μπράγκα θα κοντραριστεί με τη Φράιμπουργκ. Ωστόσο το ενδιαφέρον για το ποια ομάδα θα περάσει έχει ελληνικό... άρωμα.

Συγκεκριμένα μιλάμε για το ευρωπαϊκό μέλλον του Ολυμπιακού εφόσον τερματίσει στη 2η θέση του πρωταθλήματος και πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Πριν εξηγήσουμε, να σας θυμίσουμε ότι οι Πειραιώτες να στεφθούν πρωταθλητές έχουν κλειδώσει μία θέση στο League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (εκτός αν η Σαχτάρ κάνει το 2/2 με τη Κρίσταλ Πάλας και στη συνέχεια κατακτήσει το Conference League).

Τώρα όσον αφορά τον λόγο που οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Europa League, έχει να κάνει με το rebalancing με την κάτοχο της διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, από τις τέσσερις ομάδες που αναφέραμε, μόνο η Άστον Βίλα δείχνει ικανή να κλειδώσει μία θέση στο επόμενο Champions League μέσω του πρωταθλήματος της.

Αυτό σημαίνει ότι είναι και η μοναδική ομάδα που βολεύει τον Ολυμπιακό να σηκώσει στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης το τρόπαιο του Europa League. Εφόσον συμβεί αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» θα γλυτώσουν έναν προκριματικό γύρο στο Champions League (εφόσον τερματίσουν 2οι) και θα ξεκινήσουν από τον 3ο γύρο.

Υπό άλλες συνθήκες, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ξεκινήσει από την 2ο προκριματικό γύρο με δύο κανονάκια αποκλεισμού.