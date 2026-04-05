Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Αποδοκιμασίες στο ημίχρονο
Η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό με προβάδισμα χάρη στο γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στο 5ο λεπτό. Οι Πειραιώτες πίεσαν και προσπάθησαν να απειλήσουν, ενώ είχαν και μια σημαντική ευκαιρία με το πλασέ του Ελ Καμπί στο 21ο λεπτό.
Οι φίλοι των Ερυθρόλευκων με το σφύριγμα του Στίλερ για την ολοκλήρωση του ημιχρόνου αποδοκίμασαν, καθώς προφανώς δεν ήταν ικανοποιημένοι τόσο από το αποτέλεσμα, όσο και από την εικόνα της ομάδας τους.
Θυμίζουμε πως ο Δικέφαλος πήγε στο Φάληρο, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, στο +2 από τον Ολυμπιακό και στο +3 από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος λίγο νωρίτερα έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα.
Αξιοσημείωτο, πως στην ανάπαυλα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν προχώρησε σε κάποια αλλαγή και άρχισε το δεύτερο μέρος η ίδια ενδεκάδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.