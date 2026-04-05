Superleague, η βαθμολογία στην πρεμιέρα των playoffs: Στραβοπάτημα ο ΠΑΟΚ και (προς το παρόν) στο -2 από την κορυφή!
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Σέντρα στις 9μμ)
ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0
Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής
1. AEK 60
2.ΠΑΟΚ 58
3.Ολυμπιακός 58
4. Παναθηναϊκός 50
Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs
2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Απριλίου)
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (6μμ)
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)
3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)
4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)
6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)
ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)
