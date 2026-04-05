Superleague, η βαθμολογία στην πρεμιέρα των playoffs: Στραβοπάτημα ο ΠΑΟΚ και (προς το παρόν) στο -2 από την κορυφή!

Στην πρεμιέρα των playoffs ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα και πλέον είναι στο -2 από την κορυφή, έχοντας αγώνα περισσότερο από τους άλλους δύο διεκδικητές του τίτλου, ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός - ΑΕΚ (Σέντρα στις 9μμ)

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 0-0

Η βαθμολογία της 1ης αγωνιστικής

1. AEK 60

2.ΠΑΟΚ 58

3.Ολυμπιακός 58

4. Παναθηναϊκός 50

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Playoffs

2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Απριλίου)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (6μμ)

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (9μμ)

3η αγωνιστική (Κυριακή 3 Μαϊου)

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)

4η αγωνιστική (Κυριακή 10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

5η αγωνιστική (Τετάρτη 13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (7.30μμ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (7.30μμ)

6η αγωνιστική (Κυριακή 17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (7.30μμ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (7.30μμ)

