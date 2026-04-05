Γρηγορίου: «Ήμασταν η ομάδα που άξιζε τη νίκη»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου στάθηκε στη… ζημιά που υπέστη ομάδα του στο εξάλεπτο πίεσης που δέχθηκε στη Λιβαδειά αλλά και στα τρία δοκάρια.

Η μη αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησε τον Μιχάλη Γρηγορίου έπειτα από την ισοπαλία του Άρη στη Λιβαδειά και την απώλεια της ευκαιρίας μείωσης της βαθμολογικής απόστασης. «Ήμασταν η ομάδα που άξιζε τη νίκη. Μας στέρησε τη νίκη αυτό το εξάλεπτο στις αρχές του δεύτερου μέρους. Ο Λεβαδειακός πίεσε. Έπρεπε να βγάλουμε αντίδραση, αλλά δυστυχώς υπήρξαν τρεις αδράνειες σε μία φάση και ισοφαριστήκαμε. Είχαμε τρία δοκάρια, υπάρχει επίσης το γκολ που ακυρώθηκε… Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Προφανώς και το αποτέλεσμα μας στεναχωρεί. Υπάρχουν άλλα πέντε ματς για να κάνουμε αυτό που πρέπει και αρμόζει στην ιστορία μας. Εάν έχουμε ανάλογες εμφανίσεις στα επόμενα ματς, θα μπορέσουμε να πάρουμε νίκες. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε να μας συμπαρασταθεί», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

Σε ερώτηση για τις αλλαγές των Ράτσιτς, Χόνγκλα απάντησε ότι… «ο Ράτσιτς στο ημίχρονο είχε ένα πρόβλημα στο δικέφαλο. Παράλληλα θέλαμε να φρεσκάρουμε τον άξονα. Ο Χόνγκλα βγήκε για να γίνουμε πιο επιθετικοί. Αλλάξαμε και σχηματισμό με τα δύο φορ. Όλες οι αλλαγές έγιναν για να κερδίσουμε το ματς».