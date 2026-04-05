Ο Αρης ήταν ανώτερος στο α' μέρος, ο Λεβαδειακός στο δεύτερο ημίχρονο, αμφότεροι έχασαν πολλές ευκαιρίες - τρία «δοκάρια» οι φιλοξενούμενοι - και τελικά έμειναν στο 1-1 που διατηρεί την απόστασή τους στους έξι βαθμούς.

Αυτή η ισοπαλία προφανώς ευνοεί τον Λεβαδειακό καθώς διατήρησε την απόσταση έξι βαθμών από τον Άρη ο οποίος αδικείται από το αποτέλεσμα βάσει ευκαιριών. Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν με το γκολ του Μπενχαμίν Γκαρέ και θα μπορούσαν να είχαν εξασφαλίσει σκορ ασφαλείας στο εξαιρετικό τους πρώτο ημίχρονο όπου είχαν τα δύο από τα τρία (συνολικά) δοκάρια. Ο Λεβαδειακός μετουσίωσε το κυριαρχικό του 20λεπτο με το γκολ του Βέρμπιτς.

Οι «κίτρινοι» έχουν πολλά παράπονα από τις αποφάσεις του Τάσου Παπαπέτρου και ειδικά για το γκολ που ακύρωσε – έπειτα από ειδοποίηση του Κουμπαράκη (VAR) – στο 7ο λεπτό του αγώνα ενώ φωνάζουν και για αποβολή του Κωστή που δεν δόθηκε.



Έτσι έπαιξαν…



Οι επιλογές των προπονητών δεν περιλάμβαναν εκπλήξεις καθώς για τον Λεβαδειακό ο Νίκος Παπαδόπουλος χρησιμοποίησε αυτούς που οδήγησαν την ομάδα του στην 5η θέση στην κανονική διάρκεια. Στο 4-2-3-1 των γηπεδούχων, Τσάπρας και Βήχος ήταν στα αμυντικά άκρα με στόπερ τους Μάγκνουσον-Λιάγκα και τους Κωστή-Τσοκάι οι δύο αμυντικοί χαφ πίσω από τον Μπάλτσι. Βέρμπιτς και Παλάσιος ήταν στα επιθετικά άκρα και ο Όζμπολτ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου είχε δείξει την πρόθεσή του για ολοκληρωτικές αλλαγές στην επιθετική τετράδα με την παρουσία στην ενδεκάδα των Καντεβέρε (κορυφή) και της τριάδας των Γιαννιώτας-Πέρεθ και Γκαρέ στο 4-2-3-1 του Άρη. Χόνγκλα και Ράτσιτς ήταν οι δύο εσωτερικοί μέσοι μπροστά από τους στόπερ Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ καθώς στα άκρα ήταν οι Τεχέρο, Μεντίλ και ο Αθανασιάδης κάτω από την εστία.



Η ακύρωση του γκολ του Γκαρέ μέσω VAR



Οι δύο ομάδες ήταν μαζεμένες στο ξεκίνημα του αγώνα για να φτάσουμε στο 7ο λεπτό. Ο Άρης βρήκε δίχτυα μέσα από το πείσμα του Καντεβέρε, το λάθος του Μάγκνουσον και την εκτέλεση του Μπενχαμίν Γκαρέ αλλά αυτό δεν μέτρησε ποτέ. Ο VARίστας Κουμπαράκης ειδοποίησε τον Τάσο Παπαπέτρου για φάουλ του Χόνγκλα στον Μπάλτσι. Ο διαιτητής της αναμέτρησης θεώρησε ότι ο αμυντικός μέσος του Άρη διατήρησε αντικανονικά τον έλεγχο της μπάλας και το γκολ ακυρώθηκε σε μια απόφαση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση όλων στον Άρη.

Οι «κίτρινοι» διατήρησαν ψηλά την άμυνά τους για να σταματήσουν το παιχνίδι συνεργασιών των γηπεδούχων οι οποίοι είχαν την πρώτη μεγάλη στιγμή τους στο 26’ μετά από εκτέλεση κόρνερ όπου στην τρομερή έμπνευση του Μπάλτσι με ανάποδο ψαλίδι, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ξανά Γκαρέ και 0-1

Ο Άρης ήταν πιο επικίνδυνος κι έβρισκε φάσεις μέσα από τα κλεψίματα στον άξονα και την ταχύτητά του στις αντεπιθέσεις. Έτσι πήρε και προβάδισμα με τον Μπενχαμίν Γκαρέ στο 30ο λεπτό και αυτή τη φορά το γκολ… μέτρησε. Όλα ξεκίνησαν από το κλέψιμο του Χαμζά Μεντίλ, ο δε Τίνο Καντεβέρε έκανε εξαιρετική ενέργεια αδειάζοντας τον Μάγκνουσον, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Αργεντίνο μεσοεπιθετικό ο οποίος με κοντινό πλασέ έκανε το 0-1. Ο Λεβαδειακός έφτασε κοντά στο 1-1 στο 36’ όπου ο Σούντμπεργκ έχασε τον Μπάλτσι αλλά η εξαιρετική αντίδραση του Αθανασιάδη ανάγκασε τον επιθετικό του Λεβαδειακού να εκτελέσει χωρίς ισορροπία σώματος και από πολύ πλάγια θέση.

Ένα λεπτό αργότερα ήταν η σειρά του Άρη να χάσει τεράστια ευκαιρία με τον Κάρλες Πέρεθ ο οποίος στο τετ α τετ με τον Λοντίγκιν έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας. Το ίδιο έγινε και στο 40ο λεπτό έπειτα από την ατομική ενέργεια του Ισπανού και τη σωστή αντίδραση του τερματοφύλακα του Λεβαδειακού. Γενικώς το παιχνίδι απέκτησε τρελό ρυθμό με διαδοχικές φάσεις σαν και αυτή του Βέρμπιτς στο 41’ όπου μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε μ’ ένα ακόμη δοκάρι. Ο Τίνο Καντεβέρε θα έπρεπε να είχε εκτελέσει σε πρώτο χρόνο, δεν το έκανε και στην κεφαλιά που έκανε στη δεύτερη προσπάθεια η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.



Ο Βέρμπιτς επέβαλε την ισορροπία



Ο Λεβαδειακός είχε κυρίαρχο ρόλο στο πρώτο 20λεπτο του δεύτερου μέρους και απείλησε για πρώτη φορά μ’ ένα σουτ του Μπάλτσι στο 52’. Οι γηπεδούχοι πήραν περισσότερο την μπάλα στα πόδια τους δημιουργώντας προϋποθέσεις για τελική προσπάθεια. Κι έτσι ήρθε το γκολ της ισοφάρισης από τον Βέρμπιτς στο 57’ έπειτα από την 10η ασίστ στο Πρωτάθλημα από τον Τσάπρα σε μια φάση η οποία ξεκίνησε από μια κόντρα στον Μεντίλ και το κακό διώξιμο του Σούντμπεργκ και κατέληξε με το τέρμα του Σλοβένου επιθετικού.



Στο 65’ οι δύο προπονητές προχώρησαν στις πρώτες παρεμβάσεις τους. Οι αντικαταστάσεις του Ούρος Ράτσιτς με τον Γένσεν όπως και του Μπάλτσι (με τον Λαγιούς) για τον Λεβαδειακό μάλλον προκάλεσαν αίσθηση δεδομένης της καλής εμφάνισης των δύο παικτών. Δύο λεπτά μετά την είσοδό του ο Λαγιούς έχασε τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους καθώς ήταν άστοχος στο πλασέ από πλάγια θέση εντός περιοχής.



Αλλαγή σχήματος από Γρηγορίου



Η ανάγκη της νίκης οδήγησε τον Μιχάλη Γρηγορίου σε αλλαγή σχήματος με την είσοδο του Κριστιάν Κουαμέ στο γήπεδο ο οποίος στην πρώτη στιγμή του στο παιχνίδι δεν έκανε καν τελική παρότι ήταν σε ευνοϊκή θέση. Λίγο αργότερα (83’) πήγε σε καθαρά επιθετική λογική με την είσοδο του Μορόν αλλά και αντικαθιστώντας τον Χόνγκλα με τον δημιουργικό Μπουσαΐντ ο οποίος μόλις μπήκε στο γήπεδο είδε την μπάλα να χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι στην εκτέλεσή του εντός περιοχής.

Στο 90’ ο Λορέν Μορόν βρέθηκε στο ένας εναντίον ενός σε μια φάση ενδεικτική της σεζόν που κάνει καθώς όχι μόνο δεν έφτασε σε τελική προσπάθεια αλλά υπέπεσε και σε επιθετικό φάουλ.



Την κίτρινη κάρτα είδαν οι Κωστή (Λεβαδειακός), Μεντίλ, Καντεβέρε, Φαμπιάνο (Άρης)



MVP:… ανά ημίχρονο. Ο Ράτσιτς στο πρώτο και ο Τσάπρας στο δεύτερο.

Στο ύψος τους: Καλό παιχνίδι από τους Τίνο Καντεβέρε και Μπενχαμίν Γκαρέ για τον Άρη όπως και για τους Μπάλτσι και Τσοκάι από τον Λεβαδειακό.

Ο «αδύναμος κρίκος»: Μάγκνουσον και Σούντμπεργκ έκαναν λάθη και για τις δύο ομάδες.

Η «γκάφα»: Δεν την πλήρωσε ο Μάγκνουσον στη φάση του τέρματος που ακυρώθηκε όπου δεν κατάλαβε ότι ήταν πίσω του ο Καντεβέρε και άφησε την μπάλα να κυλήσει…

Το «στραγάλι»: Τάσος Παπαπέτρου και Κουμπαράκης (VAR) ακύρωσαν το γκολ του Γκαρέ στο 7ο λεπτό, για φάουλ του Χόνγκλα στον Μπάλτσι στο ξεκίνημα της φάσης, σε μια απόφαση που προκάλεσε οργή στον Άρη. Γενικώς οι αποφάσεις του Αθηναίου διαιτητή έφεραν εκνευρισμό στους «κίτρινους» οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το ότι δεν αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Κωστή στο 73’ αλλά και για τον μη καταλογισμό πέναλτι στο 82’ στο μαρκάρισμα του Τσιβελεκίδη στον Κουαμέ.

Το «ταμείο» του Gazzetta: Βάσει ευκαιριών, το τελικό αποτέλεσμα αδικεί τον Άρη ο οποίος έκανε εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο στη διάρκεια του οποίου είχε δύο δοκάρια. Ο Λεβαδειακός κυριάρχησε στο διάστημα από 46’ έως και το 70’ όπου βρήκε γκολ ισοφάρισης. Τρία δοκάρια είχαν οι Θεσσαλονικείς.



Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (Τσιβελεκίδης), Βήχος, Τσόκαϊ, Κωστή (77’ Λαμαρανά), Μπάλτσι (65’ Λαγιούς), Παλάσιος, Βέρμπιτς (77’ Συμελίδης), Όζμπολτ (87’ Οζέγκοβοιτς)

Άρης (Μ. Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Μεντίλ, Χόνγκλα (83’ Μπουσαΐντ), Ράτσιτς (65’ Γένσεν), Γιαννιώτας (65’ Δώνης), Πέρεθ, Γκαρέ (77’ Κουαμέ), Καντεβέρε (83’ Μορόν).