Με ισοπαλία πετυχαίνοντας από ένα γκολ ξεκίνησαν τις υποχρεώσεις τους στα Play Offs για τις θέσεις 5-8 ο Λεβαδειακός με τον Άρη. Δείτε τα τέρματα και τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Με τον Άρη να προηγείται και να έχει και τρία δοκάρια και τον Λεβαδειακό έχοντας και αυτός ένα, να ισοφαρίζει το παιχνίδι των δύο ομάδων για τα Play Offs των θέσεων 5-8 ολοκληρώθηκε χωρίς νικητή με το 1-1 να μένει ως το τέλος. Βοιωτοί και Θεσσαλονικείς πήραν από έναν βαθμό και η μάχη συνεχίζεται.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ αλλά και τις καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης των «πράσινων» με τους «κίτρινους».