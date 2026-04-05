Οι δύο καρφωτές κεφαλιές των Λάμπρου και Φούντα σε απόσταση λίγων λεπτών... υπέγραψαν το 1-1 του Πανθεσσαλικού ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ, στερώντας την ευκαιρία στους δύο αντιπάλους να μειώσουν την απόσταση από τον Λεβαδειακό!

Βόλος και ΟΦΗ δεν εκμεταλλεύτηκαν την ισοπαλία του Λεβαδειακού με τον Άρη στη Βοιωτία. Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-1 και δεν κατάφεραν να πλησιάσουν την 5η θέση, καθώς έμειναν στο -5 από το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Κώστας Μπράτσος παρέταξε τον γηπεδούχο Βόλο σε σχηματισμό 3-4-3. O Σιαμπάνης στην εστία, με τους Κάργα, Χέρμανστον και Τσοκάνη στα στόπερ. Δεξί μπακ - χαφ ο Τζόκα και αριστερό ο Φορτούνα, με τους Μπουζούκη - Μαρτίνες στα χαφ. Ακραίοι μεσοεπιθετικοί Κόμπα - Γκονζάλες και ο Λάμπρου στην κορυφή.

Από την πλευρά του και ο Χρήστος Κόντης κατέβασε τον ΟΦΗ με την ίδια διάταξη. Ο Χριστογεώργος στην εστία, με τους Πούγγουρα, Χριστόπουλο και Κωστούλα μπροστά του. Δεξιά ο Σενγκέλια, αριστερά ο Αθανασίου και οι Ανδρούτσος - Καραχάλιος στη μεσαία γραμμή. Νους - Φούντας πλαισίωσαν τον Σαλσέδο στη γραμμή κρούσης.

Ισορροπημένο ημίχρονο

Το πρώτο μέρος ήταν ισορροπημένο, με λίγες καλές φάσεις στα καρέ των δυο ομάδων. Ο ΟΦΗ απείλησε πρώτος, όταν ο Χέρμανσον προσπάθησε να κόψει την μεταβίβαση του Νους, η μπάλα έφτασε στον Σάλσεδο, ο οποίος εκτέλεσε και από τις κόντρες η μπάλα βγήκε κόρνερ.

Ο Βόλος είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 19'. Ο Mπουζούκης εκτέλεσε φάουλ, ο Κάργας έστρωσε με το στήθος την μπάλα στον Τζόκα, ο οποίος σούταρε άουτ. Στο 31ο λεπτό ο Βόλος έφυγε στην αντεπίθεση, ο Λάμπρου βγήκε σε θέση βολής και εκτέλεσε με διαγώνιο σουτ, όμως ο Χριστογεώργος απέκρουσε με τα πόδια.

Στο 37' ο Σιαμπάνης απέκρουσε το δυνατό μακρινό σουτ του Αθανασίου, ενώ στο 39' ο κίπερ του Βόλου μπλόκαρε την μπάλα σε σουτ στην κίνηση του Φούντα από διαγώνια θέση.

Γκολ «καρμπόν» και μοιρασιά

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός ανέβηκε, οι δυο ομάδες είχαν το καλό τους διάστημα και κατάφεραν να σκοράρουν δυο ίδια γκολ, όμως καμία δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο που θα την έφερνε πιο κοντά στον 5ο Λεβαδειακό.

Στο 50' ο Νους έφυγε στην πλάτη της άμυνας και ο Κάργας έβαλε κόντρα στο σουτ του. Στο 56' ο Βόλος είχε τεράστια ευκαιρία. Ο Καραχάλιος έχασε την μπάλα μέσα στην περιοχή του ΟΦΗ, ο Λάμπρου έκλεψε, σούταρε και ο Χριστογεώργος με το πόδι απέκρουσε σε κόρνερ.

Στο 58ο λεπτό ο Φούντας εκτέλεσε απευθείας φάουλ από την αριστερή γραμμή της περιοχής συρτά, ο Σιαμπάνης απέκρουσε με το πόδι, όμως οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν «συμφώνησε» με τους φιλοξενούμενους κι από τη στιγμή που δεν υπήρχε παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 69ο λεπτό. Ο Αμπάντα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Λάμπρου έκανε εντυπωσιακό άλμα, έπιασε καρφωτή κεφαλιά και άνοιξε το σκορ.

Οι Κρητικοί ισοφάρισαν το ματς στο 75' με πανομοιότυπο γκολ. Υπέροχη σέντρα του Νους από τα αριστερά, κεφαλιά του Φούντα και η μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων για το 1-1.

Μετά το γκολ ο ΟΦΗ είχε το πάνω χέρι και έχασε τρεις καλές στιγμές για να γυρίσει το ματς. Στο 82' ο Σενγκέλια έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Νους αστόχησε με κεφαλιά από κοντά. Στο 84' ο Αργεντινός εξτρέμ θα μπορούσε να είχε δεύτερη ασίστ, όταν γύρισε παράλληλα την μπάλα απο τα αριστερά αλλά ο Τσοκάνης πρόλαβε τον Ισέκα.

Στην τελευταία ευκαιρία του ματς, στο 90+5', ο Αποστολάκης έκανε φανταστική ενέργεια από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα και ο Ρομάνο αστόχησε με σουτ από το πέναλτι.

MVP: Ο Νους ήταν σε εξαιρετικό απόγευμα, όντας μόνιμη πηγή κινδύνων με τις ενέργειες του από τα αριστερά. Σε μια εξ αυτών προήλθε το γκολ του Φούντα, ενώ θα μπορούσε και ο ίδιος να σκοράρει.

Στο ύψος τους: Ο Λάμπρου δημιούργησε ρήγματα στην αμυντική γραμμή του ΟΦΗ και σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά, ενώ από πλευράς ΟΦΗ ο Χριστογεώργος έκανε δυο εντυπωσιακές αποκρούσεις.

Αδύναμος κρίκος: Ο Ματίας Γκονζάλες δεν κατάφερε να βοηθησει μεσοεπιθετικά τον Βόλο.

Γκάφα: Το λάθος του Καρχάλιου μέσα στην περιοχή που... έβγαλε σε θέση βολής τον Λάμπρου, όμως ο Χριστογεώργος ήταν εκεί.

Στραγάλι: Αρκετές διαμαρτυρίες από πλευράς ΟΦΗ. Κυρίως για τη φάση του φάουλ του Φούντα που οι Κρητικοί υποστήριξαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή, όμως διαιτητής και VAR δεν συμφώνησαν. Στο 65' ο Νους ζήτησε πέναλτι για μακράρισμα του Κάργα και στο 82' οι φιλοξενούμενοι ζήτησαν χέρι του Χέρμανσον εντός περιοχής.

Το ταμείο του Gazzetta: Οι δυο ομάδες είχαν τα καλά τους διαστήματα, με τον ΟΦΗ να κάνει καλύτερο finish με τρεις ευκαιρίες για την ανατροπή. Από την πλευρά του και ο Βόλος είχε καλές στιγμές αλλά ο Χριστογεώργος ήταν παρών.

Βόλος (Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μπουζούκης (55′ Χουάνπι), Κάργας, Χέρμανσον, Τσοκάνης, Αμπάντα, Γκονζάλες (80′ Κύρκος), Μαρτίνες, Φερνάντες, Λάμπρου, Κόμπα (63′ Γροσδής)

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Χριστόπουλος, Πούγγουρας (73′ Αποστολάκης), Σενγκέλια, Αθανασίου, Καραχάλιος (60′ Κανελλόπουλος), Ανδρούτσος (89′ Ρομάνο), Φούντας, Νους, Σαλσίδο (73′ Ισέκα)