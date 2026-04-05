Δείτε τα δυο γκολ και τις καλύτερες ισοπαλίες από την ισοπαλία του ΟΦΗ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με 1-1.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 και δεν κατάφεραν να μειώσουν την απόσταση των 5 βαθμών από τον 5ο Λεβαδειακό.

Η φάση που ξεχωρίζει στο ματς έγινε στο 58ο λεπτό. Ο Φούντας εκτέλεσε απευθείας φάουλ από την αριστερή γραμμή της περιοχής συρτά, ο Σιαμπάνης απέκρουσε με το πόδι, όμως οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή. Ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν «συμφώνησε» με τους φιλοξενούμενους κι από τη στιγμή που δεν υπήρχε παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 69ο λεπτό. Ο Αμπάντα έβγαλε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Λάμπρου έκανε εντυπωσιακό άλμα, έπιασε καρφωτή κεφαλιά και άνοιξε το σκορ. Οι Κρητικοί ισοφάρισαν το ματς στο 75' με πανομοιότυπο γκολ. Υπέροχη σέντρα του Νους από τα αριστερά, κεφαλιά του Φούντα και η μπάλα στα δίχτυα των γηπεδούχων για το 1-1.

Αξιοσημείωτες, οι εντυπωσιακές αποκρούσεις του Χριστογεώργουμε το πόδι στις μεγάλες ευκαιρίες του Λάμπρου στο 31' και στο 56'.