Βόλος - ΟΦΗ: Το φάουλ του Φούντα που οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή
Πολύ οριακή φάση στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στο 58ο λεπτό ο Φούντας εκτέλεσε απευθείας φάουλ από την αριστερή γραμμή της περιοχής συρτά, ο Σιαμπάνης απέκρουσε με το πόδι, όμως οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή.
Ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν «συμφώνησε» με τους φιλοξενούμενους κι από τη στιγμή που δεν υπήρχε παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου το ματς συνεχίστηκε κανονικά.
Θυμίζουμε πως δεν υπάρχει goal-line technology, ώστε να ξεκαθάριζε γρηγορότερα και με περισσότερη ακρίβεια η φάση.
