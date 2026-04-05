Οι παίκτες του ΟΦΗ διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή του τέρματος του Βόλου σε φάουλ του Βόλου, όμως διαιτητής και VAR διαφώνησαν.

Πολύ οριακή φάση στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Στο 58ο λεπτό ο Φούντας εκτέλεσε απευθείας φάουλ από την αριστερή γραμμή της περιοχής συρτά, ο Σιαμπάνης απέκρουσε με το πόδι, όμως οι Κρητικοί διαμαρτυρήθηκαν πως η μπάλα πέρασε τη γραμμή.

Ο διαιτητής Τσακαλίδης δεν «συμφώνησε» με τους φιλοξενούμενους κι από τη στιγμή που δεν υπήρχε παρέμβαση του VAR Παπαδόπουλου το ματς συνεχίστηκε κανονικά.

Θυμίζουμε πως δεν υπάρχει goal-line technology, ώστε να ξεκαθάριζε γρηγορότερα και με περισσότερη ακρίβεια η φάση.