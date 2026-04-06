Η απάντηση του Μπέου στον Μπούση: «Δεν τον είδαμε να κάνει καμία τοποθέτηση για το καταφανέστατο πέναλτι που δεν δόθηκε»

Ο Αχιλλέας Μπέος απάντησε - με ανάρτησή του στο Facebook - στους ισχυρισμούς του ισχυρού άνδρα της ομάδας του ΟΦΗ αναφορικά με την διαιτησία.

Ο Αχιλλέας Μπέος αναφορικά με το Insta Story του Μιχάλη Μπούση ανέφερε τα εξής σε post του στο Facebook:

Πληροφορήθηκα για τη ανάρτηση του κατά τ' άλλα συμπαθέστατου ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΟΦΗ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε επειδή όπως υποστηρίζει η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή. Δεν τον είδαμε όμως να κάνει καμία τοποθέτηση για το καταφανέστατο πέναλτι που δεν δόθηκε στο 87ο λεπτό σε χέρι ποδοσφαιριστή της ομάδας του και που αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσμα. Τον δικαιολογούμε όμως γιατί αποφάσισε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο σε μεγάλη ηλικία, οπότε δεν έχει αντιληφθεί ακόμα τι είναι πέναλτι και τι όχι. Κατά τ' άλλα φίλε Μιχάλη σου εύχομαι, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.