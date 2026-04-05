Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες και τις ώρες διεξαγωγής των αναμετρήσεων για τα playoffs 5-8 της Super League.

Η πρεμιέρα των playoffs των θέσεων 5-8, με στόχο το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο ξεκίνησε με δύο ισοπαλίες. Ο Λεβαδειακός υποδέχθηκε τον Άρη και οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1, ενώ με το ίδιο σκορ έληξε στο Πανθεσσαλικό η αναμέτρηση Βόλος - ΟΦΗ.

Απομένουν ακόμα πέντε αγωνιστικές για να φανεί ποια ομάδα θα τερματίσει πέμπτη και θα βγει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φυσικά να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο, θα παίξει στα playoffs του Europa League και δεν θα παίξει στην Ευρώπη ο πέμπτος, αν αυτός είναι ο Λεβαδειακός, ο Άρης ή ο Βόλος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8:

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

16:00: Λεβαδειακός – Άρης 1-1

17:00: Βόλος – ΟΦΗ 1-1

2η αγωνιστική

Σάββατο 18/04/26

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

19:30: Άρης – Βόλος

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

17:00: Λεβαδειακός – Βόλος

17:00: ΟΦΗ – Άρης

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

17:00: Άρης – ΟΦΗ

17:00: Βόλος – Λεβαδειακός

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

17:00: Βόλος – Άρης

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

17:00: Άρης – Λεβαδειακός

17:00: ΟΦΗ – Βόλος