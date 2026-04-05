Playoffs 5-8: Το πρόγραμμα των ομάδων
Η πρεμιέρα των playoffs των θέσεων 5-8, με στόχο το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο ξεκίνησε με δύο ισοπαλίες. Ο Λεβαδειακός υποδέχθηκε τον Άρη και οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1, ενώ με το ίδιο σκορ έληξε στο Πανθεσσαλικό η αναμέτρηση Βόλος - ΟΦΗ.
Απομένουν ακόμα πέντε αγωνιστικές για να φανεί ποια ομάδα θα τερματίσει πέμπτη και θα βγει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φυσικά να σημειωθεί ότι αν κατακτήσει ο ΟΦΗ το Κύπελλο, θα παίξει στα playoffs του Europa League και δεν θα παίξει στην Ευρώπη ο πέμπτος, αν αυτός είναι ο Λεβαδειακός, ο Άρης ή ο Βόλος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα για τα playoffs 5-8:
1η αγωνιστική
Κυριακή 05/04/26
16:00: Λεβαδειακός – Άρης 1-1
17:00: Βόλος – ΟΦΗ 1-1
2η αγωνιστική
Σάββατο 18/04/26
18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
19:30: Άρης – Βόλος
3η αγωνιστική
Κυριακή 03/05/26
17:00: Λεβαδειακός – Βόλος
17:00: ΟΦΗ – Άρης
4η αγωνιστική
Κυριακή 10/05/26
17:00: Άρης – ΟΦΗ
17:00: Βόλος – Λεβαδειακός
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13/05/26
17:00: Βόλος – Άρης
17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ
6η αγωνιστική
Κυριακή 17/05/26
17:00: Άρης – Λεβαδειακός
17:00: ΟΦΗ – Βόλος
