Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο αποψινό παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής των playoffs απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διαδικασία των playoffs με ένα ξεκάθαρο πλαίσιο. Έδρα, κόσμος, ένταση. Αυτό είναι το τρίπτυχο πάνω στο οποίο θέλει να χτίσει το παιχνίδι του απόψε απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο κόσμος το έχει αντιληφθεί. Το κάλεσμα για συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και η εικόνα στους δρόμους πριν το παιχνίδι δείχνουν κάτι ξεκάθαρο. Συσπείρωση.

Πάντως, προτού οι φίλαθλοι πάρουν τις θέσεις τους στις κερκίδες, οι παίκτες φορέσουν τις φανέλες τους πριν από κάθε οδηγία και αναλύσεις τακτικής, υπάρχει και η ανθρώπινη πλευρά.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου περνά μια ιδιαίτερη κατάσταση σε προσωπικό επίπεδο, αλλά είναι δεδομένο ότι η ομάδα του θα σταθεί δίπλα του.

Ο «Δικέφαλος» θα ξεκινήσει το ντέρμπι της Τούμπας με τον Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια και τους Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να αποτελούν την τετράδα στην άμυνα.

Οι Οζντόεφ και Ζαφείρης θα είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι, με τους Χατσίδη, Κωνσταντέλια και Τάισον να είναι οι τρεις της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ στην κορυφή η επιλογή του Λουτσέσκου είναι ο Γερεμέγεφ.