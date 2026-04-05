Τα δίδυμα και η ψυχολογία θα κρίνουν το ντέρμπι!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρεμιέρα των play offs, εστιάζει στο ματς της ΑΕΚ στο Φάληρο και στον Ολυμπιακό, αλλά και στην αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης.

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τα βασικά στην πρώτη παράγραφο αυτή για τα play offs και την πρεμιέρα αυτών που αφορούν την βαθμολογία και το μέλλον της μίνι λίγκας διότι ακούω και διαβάζω πράγματα που δεν ισχύουν. Το κυριότερο είναι πώς ανάλογα την έκβαση των αγώνων απόψε ίσως να τελειώσει όλο το ενδιαφέρον. Κοινώς ότι με δυο δίπλα σε Φάληρο και Τούμπα θα τελειώσει η υπόθεση τίτλος και η ΑΕΚ θα καταφέρει να κλειδώσει με το... καλημέρα την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Αντιλαμβάνομαι ότι θα αποκτήσει τεράστιο πλεονέκτημα και θα αυξήσει τις πιθανότητες για να τα καταφέρει μιας και εφόσον έρθουν δυο δίπλα στην πρεμιέρα η Ένωση θα βρεθεί στο συν 5 από Ολυμπιακό και στο συν 6 από τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο αυτή η διαφορά και με πέντε σπουδαία ματς να απομένουν δεν επιτρέπει να προκύψει το συμπέρασμα ότι κλείδωσε ο τίτλος και θα έχουμε φιέστα στη τελευταία αγωνιστική των play offs στην Νέα Φιλαδέλφεια και το γιατί θα σας το εξηγήσω πολύ εύκολα και απλά βάση προγράμματος.

Στη δεύτερη στροφή της μίνι λίγκας ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός παίζει στην Λεωφόρο, κάτι που πολύ απλά σημαίνει, ότι με δυο διπλά και πάλι στη δεύτερη αγωνιστική, έχουμε ξανά πρωτάθλημα και οι αποστάσεις μεταξύ των τριών ομάδων που διεκδικούν την κούπα έχουν και πάλι μεταξύ τους απόσταση μιας μόλις νίκης με τέσσερα σούπερ ματς για όλους να απομένουν! Νομίζω δεν χρειάζεται να αναλύσω κάτι περισσότερο και πρέπει γενικότερα και ειδικότερα να είμαστε σοβαροί σε αυτά που αναλύουμε. Μόνο στο ενδεχόμενο δυο νικών της Ένωσης στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές των play offs, κόντρα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, μπορούμε να γράψουμε πώς η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αποτελεί το μεγάλο φαβορί πλέον για την κατάκτηση του τίτλου και όχι πάλι ότι δεδομένα το πήρε. Διότι μπορεί να παίζουν μεταξύ δυο ματς Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μεταξύ τους ωστόσο ίσως κάποιος κάνει εξάποντο σε αυτά και η ΑΕΚ να μην κερδίσει τον Παναθηναϊκό (έστω δυο ισόπαλα αποτελέσματα).

Πάμε όμως να εστιάσουμε στην πρεμιέρα των play offs και τις αναμετρήσεις που έχουμε απόψε και περισσότερο φυσικά σε αυτή της ΑΕΚ στο Φάληρο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό προκειμένου να αναζητήσουμε τι μπορεί να καθορίσει το παιχνίδι σε επίπεδο προσώπων και πνευματικής κατάστασης. Σίγουρα για την Ένωση στο δικό μου κεφάλι μεγάλο ρόλο θα παίξουν τα δίδυμα στην... ευθείας του γηπέδου. Κοινώς οι Μουκουντί με Ρέλβας, οι Μαρίν και Πινέδα, οι Βάργκα και Γιόβιτς, μιας και αν καταφέρουν να κυριαρχήσουν των αντιπάλων τους οι συγκεκριμένοι, η ομάδα του Νίκολιτς θα φύγει δίχως ήττα και θα έχει αυξημένες πιθανότητες για διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο βέβαια και δεν είναι τόσο απλό να γίνει όσο η διαδικασία απλά του να το γράφεις. Χρειάζεται πολλή δουλειά στο χορτάρι για να ανταποκριθούν αυτά τα δίδυμα απέναντι στα αντίστοιχα ικανά των Ρέτσου, Πιρόλα, αλλά και των Έσε με Ντάνι Γκαρθία (ή όποιον χρησιμοποιήσει ο Βάσκος τεχνικός) και τους Ταρέμι και Ελ Καμπί. Αν όμως επιβληθούν τα κιτρινόμαυρα δίδυμα των ερυθρόλευκων τότε ο Δικέφαλος μπορεί να σπάσει την παράδοση.

Μιας και αναφέρθηκα σε αυτή, την παράδοση κοινώς, εδώ κολλάει και το "πνευματική κατάσταση" που ανέφερα στην παραπάνω παράγραφο και πριν εστιάσω στα δίδυμα. Διότι είναι θέμα σημαντικό η ψυχολογία και πώς μπαίνεις στο ματς που έχεις συνηθίσει να χάνεις μιας και αυτό έχει συμβεί τις πέντε σερί προηγούμενες φορές και μάλιστα χωρίς να είσαι ανταγωνιστικός πλην μιας αναμέτρησης που ήταν και ψιλοαδιάφορη... Η ΑΕΚ οφείλει να είναι κανονική στο Φάληρο και να μη δούμε στον αγωνιστικό χώρο μια ομάδα που τη διακρίνει ο φόβος και το άγχος όπως ακριβώς για παράσειγμα την είδαμε στο ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος όπου πήγε απλά για να χάσει και να φύγει. Είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να μπούνε με σούπερ αυτοπεποίθηση και να αποδείξουν ξανά όπως τότε έκαναν σε όλες τις έδρες, έπειτα από εκείνο το ματς στο Φάληρο στα τέλη του Οκτωβρίου του 2025, ότι πήγαν εκεί για να παίξουν μόνο για τη νίκη, διαφορετικά θα χάσουν και σχετικά σβηστά...

Είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό αφού δεν χάνει τίποτα και δεν καταστρέφεται ακόμη και στην ήττα. Ωστόσο πρέπει να το δει το παιχνίδι τελικό πρωταθλήματος και να διεκδικήσει να το κατακτήσει! Την ίδια ώρα στην Τούμπα αναμφισβήτητα ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στην έδρα του με τη διαφορά ότι για τους πράσινους αυτό το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Τεράστιο κίνητρο έχουν και οι δυο για διαφορετικούς λόγους και στόχους, όμως ανάλογα την έκβαση και εξέλιξη των δυο πρώτων αγωνιστικών στα play offs, ίσως αποδειχθεί ότι από την 3η στροφή και μετά της μίνι λίγκας θα διεκδικούν το ίδιο πράγμα, προφανώς πάντα αν επαναλαμβάνω οι "πράσινοι" κάνουν στις δυο πρώτες αγωνιστικές από 4 έως 6 βαθμούς! Επαναλαμβάνω βέβαια ότι στα δικά μου μάτια οι γηπεδούχοι έχουν τον πρώτο λόγο στη Θεσσαλονίκη και είναι ένα σημαντικό γεγονός ότι το αποτέλεσμα του συγκεκριμένου αγώνα στην Τούμπα θα το γνωρίζουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός που παίζουν αργότερα.

***Υπέροχος ο κόσμος της ΑΕΚ χθες και μη αναμενόμενο να βρεθούν κοντά στις 4.000 στης Φιλαδέλφειας τα μέρη για να δουν μόλις 15 λεπτά προπόνησης. Ήταν όμως σημαντικό και όπως είδα και έμαθα μετά μέσα από ρεπορτάζ ευχάριστο για τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Μακάρι να φανεί και στο χορτάρι αυτό.