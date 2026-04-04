Απόλυτη συγκέντρωση και πειθαρχία στο πλάνο θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς από τους παίκτες της ΑΕΚ. Τα πιθανά πλάνα για το ντέρμπι της πρεμιέρας των play offs με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ μπαίνει από την... pole position στην πρεμιέρα των play offs με τους κιτρινόμαυρους να ολοκληρώνουν με προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της Κυριακής (5/4, 21:00) με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Μάλιστα οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είχαν τη δυνατότητα να πάρουν και τις ψυχολογικές «ντόπες» από τον κόσμο τους, ο οποίος έδωσε δυναμικό «παρών» για 15 λεπτά στην ανοικτή προπόνηση στην Allwyn Arena.

Μπορεί η ΑΕΚ να μπαίνει με ένα... μαξιλαράκι από την πρώτη θέση, έχοντας δύο και τρεις βαθμούς διαφορά από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, ωστόσο για τον Νίκολιτς αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα, κάτι που έχει προσπαθήσει να περάσει και στους ποδοσφαιριστές του απαιτώντας απόλυτη συγκέντρωση για το ντέρμπι στο Φάληρο και φυσικά πειθαρχία στο πλάνο καθώς τα λάθη που έχουν γίνει σε άλλα παιχνίδια κυρίως από έλλειψη συγκέντρωσης απαγορεύονται σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Η ΑΕΚ μπαίνει επί της ουσίας στην πιο... καυτή περίοδο της σεζόν καθώς εκτός από την έναρξη των play offs, την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί και το πρώτο μεγάλο ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη, στη νέα ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει μπροστά της η Ένωση για τα προημιτελικά του Conference League. Ωστόσο ο Νίκολιτς έχει καταστήσει σαφές στους παίκτες του πως αυτή τη στιγμή τίποτε άλλο δεν θα πρέπει να υπάρχει μπροστά τους πέρα από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Νίκολιτς τη φετινή σεζόν δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη στα δύο ματς πρωταθλήματος που έχει δώσει απέναντι στον Ολυμπιακό, με κακή εμφάνιση και ήττα στον πρώτο γύρο στο Φάληρο και ανταγωνιστική εικόνα στον δεύτερο γύρο στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ ισοφαρίστηκε στο φινάλε των καθυστερήσεων. Ο Σέρβος τεχνικός έχει καταστρώσει το πλάνο του για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό προκειμένου να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα από την έδρα του, αν και δεν είχε πολλές μέρες μπροστά του να δουλέψει με όλους τους παίκτες του λόγων των υποχρεώσεων που είχαν με τις Εθνικές τους ομάδες.

Η δεδομένη απώλεια που έχει είναι ο Πήλιος, ο οποίος είναι τιμωρημένος λόγω καρτών. Τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας θα πάρει ο Πένραϊς, με τους Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συμπληρώνουν την αμυντική τετράδα και τον Στρακόσια στην εστία. Ο Μαρίν με τον Πινέδα θα είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κοϊτά θα ξεκινήσει στη μια πλευρά και στην άλλη το πιθανότερο είναι να βρεθεί ο Γκατσίνοβιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ο Βάργκα φαίνεται πως θα πλαισιώσει τον Γιόβιτς από τη στιγμή που προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες. Η άλλη λύση θα ήταν αυτή του Ζίνι εφόσον ο Νίκολιτς έπαιρνε την απόφαση να μην ξεκινήσει τον Ούγγρο φορ.