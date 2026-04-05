Ο λόγος που το σημερινό ματς με την ΑΕΚ δίνει στον Ολυμπιακό 4 και οχι 3 βαθμούς

Μία νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ για την έναρξη των Playoffs, μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο σε περίπτωση σε ισοβαθμίας.

Τα Playoffs της Stoiximan Superleague ξεκινούν και την αυλαία ανοίγει το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, με την Ένωση να βρίσκεται στο +2 από τους Πειραιώτες αλλά η νίκη να δίνει κάτι παραπάνω από τρεις βαθμούς στους γηπεδούχους.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν νικήσει την ΑΕΚ ήδη μία φορά στο φαληρικό γήπεδο (2-0) και γλύτωσαν την ήττα στο τελευταίο λεπτό στην Allwyn Arena χάρη στην εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μεχντί Ταρέμι (1-1).

Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα ότι, σε περίπτωση νίκης στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Ολυμπιακός θα προσθέσει τρεις συν έναν πόντους κόντρα στην ΑΕΚ, καθώς σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα έχει το πάνω χέρι απέναντι στην Ένωση βάση των αποτελεσμάτων, ότι κατάληξη και αν έχει το φινάλε των Playoffs στη Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας στα Playoffs (ισχύει το ίδιο και για τις θέσεις 5-8)

1) Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα PlayoffsGroup 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Playoff Group 5-8).

2) Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμουσών ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Playoffs Group 1-4 / Playoffs Group 5-8 / Playouts αθροιστικά).

3) Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.