Πρώτη σέντρα στα play Offs 1-4 και 5-8 για την Stoiximan Super League 1 με 4 παιχνίδια που αναμένονται συναρπαστικά.

Πρεμιέρα για την διαδικασία των play Offs 1-4 και 5-8 και το ενδιαφέρον είναι ήδη στα ύψη. Σε πρώτο χρονικό επίπεδο η πρώτη αγωνιστική θα έχει μεγάλα ματς όπως το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός και φυσικά το Ολυμπιακός - ΑΕΚ ενώ θα πέσουν... κορμιά και στα παιχνίδια Βόλος - ΟΦΗ και Λεβαδειακός - Άρης ως προς τις θέσεις 5-8.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής των Play Offs για το 1-4 και το 5-8

Κυριακή 05 Απριλίου 2026

Playoffs 1-4 - 1η αγωνιστική

19.00: Π.Α.Ο.Κ. - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ NS PRIME)

21.00: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. - Α.Ε.Κ. (ΣΤΑΔΙΟ "Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" CS1HD)

Playoffs 5-8 - 1η αγωνιστική

17.00: ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. - Ο.Φ.Η. (ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ CS1HD)

17.00: ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ (ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ "ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ" NS2HD)

Αναφορικά με τα κριτήρια ισοβαθμίας σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν, μετά την ολοκλήρωση της Φάσης των Play Offs Group 1-4, Play Offs Group 5-8 και Play Outs, αυτοτελώς εντός του καθενός από τα οικεία τρία (3) groups των αγώνων κατάταξης, θα εφαρμόζονται κατά σειρά τα ακόλουθα ειδικά κριτήρια, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος:



i. Σε περίπτωση που από τον πίνακα βαθμολογίας προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει κατακτήσει σωρευτικά τους περισσότερους βαθμούς κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Offs Group 1-4 / Play Οffs Group 5-8 / Play Οuts αθροιστικά). Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου υπολογίζονται οι βαθμοί της Κανoνικής Περιόδου, στους αγώνες των ισοβαθμούντων ομάδων στο ακέραιο και χωρίς διαιρέτη (που ως πραναφέρθηκε, ο εν λόγω διαιρέτης εφαρμόζεται κατά την κατάρτιση του αρχικού πίνακα βαθμολογίας του Play Οffs Group 5-8).

ii. Αν, μετά τη σύνταξη και του παραπάνω βοηθητικού πίνακα, προκύπτει νέα ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με κριτήριο τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων σε όλους τους μεταξύ τους αγώνες του Πρωταθλήματος (ήτοι θα έχει την μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες κατά την Κανονική Περίοδο και τα Play Offs Group 1-4 / Play Offs Group 5-8 / Play Outs αθροιστικά).

iii. Εάν και τότε προκύψει νέα ισοβάθμηση ομάδων, τότε, για τις ομάδες που εκ νέου ισοβαθμούν, συντάσσεται νέος ειδικός βοηθητικός πίνακας με κριτήριο τη θέση που κατέλαβε η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στην Κανονική Περίοδο του Πρωταθλήματος σύμφωνα με την παρ. 5 ανωτέρω.