Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος μπήκαν στα Play Out της Stoiximan Super League με «μοιρασιά». Στο Αγρίνιο οι δυο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο και εν τέλει αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
Το πρώτο μέρος o Τίτορμος ήταν ανώτερος, έχοντας γκολ, δοκάρι και αρκετές καλές ευκαιρίες που δεν αξιοποίησε. Στο 16ο λεπτό ο Ματσάν εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γκουγκεσασβίλι, έκλεψε την μπάλα, «άδειασε» τους αμυντικούς των γηπεδούχων και με δυνατό σουτ άνοιε το σκορ.
Στη μεγαλύτερη φάση των Καναρινιών μετά το γκολ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης σημάδεψε το αριστερό δοκάρι των Περιστεριωτών με καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 34ο λεπτό.
Στο δεύτερο μισό ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος, δημιούργησε ευκαιρίες αλλά είχε απέναντι του έναν εξαιρετικό Κουτσερένκο. Ο Παναιτωλικός «πληγώθηκε» στην τελευταία φάση, από εκτέλεση κόρνερ, όπου η άμυνα αδράνησε, η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα, ο οποίος με σουτ ισοφάρισε σε 1-1.
