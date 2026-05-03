Στεργίου: «Ο πρόεδρoς της ΕΠΣ για να διατηρήσει την εξουσία του, καταφεύγει σε κάθε μέθοδο, όσο παράνομη και αν είναι»

Η θέση του προέδρου του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού, Παναγιώτη Στεργίου, για την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας να μπλοκάρει τη συμμετοχή της παράταξης του στις αυριανές (4/5) εκλογές.

Η παράταξη «Νέα Εποχή», με επικεφαλής τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναιτωλικού, Παναγιώτη Στεργίου, επρόκειται να ήταν αντίπαλος της διοίκησης του νυν προέδρου της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, Παναγιώτη Παπαχρήστου στις εκλογές της Ένωσης που θα γίνουν στις 4 Μαΐου, όμως προέκυψε γραφειοκρατικό εμπόδιο!

Παραμονή της εκλογικής διαδικασίας η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ γνωστοποίησε ότι δεν ανακηρύσσει τις υποψηφιότητες του συνδυασμού, καθώς «δεν συνοδεύονταν από όλα τα απαιτούμενα εκ του καταστατικού δικαιολογητικά».

Η Ένωση υποστηρίζει ότι ενώ οι υποψήφιοι της «Νέας Εποχής» συνοδεύονται από αίτηση υποψηφίου, βεβαίωση του σωματείου ότι είναι τακτικά μέλη με δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του καταστατικού και του νόμου, δεν περιλαμβάνεται στην υποβολή των δικαιολογητικών με την ανωτέρω εξώδικη δήλωση η απαιτούμενη έγγραφη υπόδειξη – πρόταση από τα σωματεία-μέλη της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας.

Με ανακοίνωση της η παράταξη του Παναγιώτη Στεργίου, την οποία υπογράφει ο ίδιος, γνωστοποιεί ότι θα κινηθεί νομικά ενώ εξαπολύει «πυρά» κατά του Παναγιώτη Παπαχρήστου, τονίζοντας πως ο σκοπός είναι να «πάει σε εκλογές με μοναδικό υποψήφιο τον εαυτό του».

Η ανακοίνωση της «Νέας Εποχής»

«Η σημερινή ανακοίνωση της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας ότι δεν γίνονται δεκτές, με απολύτως παράνομη και αβάσιμη αιτιολογία, οι υποψηφιότητες των συνεργαζόμενων με την παράταξη της «Νέας Εποχής», αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της, γνωστής σε όλους και ιδίως στα σωματεία, συμπεριφοράς της διοίκησης του κ. Παπαχρήστου.

Χρόνια τώρα στο «βιλαέτι» του εκείνος αποφασίζει και εκείνος διατάσσει. Βλέποντας ότι μετράει… ώρες στην αγαπημένη του καρέκλα και διαπιστώνοντας ότι τα σωματεία του έχουν γυρίσει την πλάτη, με τη «Νέα Εποχή» να διαθέτει ισχυρή πλειοψηφία, καταφεύγει στη μοναδική λύση που του απέμεινε: Να διεξαχθούν οι εκλογές με μοναδικό υποψήφιο τον εαυτό του.

Για να μπορέσει να διατηρήσει την εξουσία του, καταφεύγει σε κάθε μέθοδο, όσο παράνομη και αν είναι. Εν προκειμένω, ο κ. Παπαχρήστος προχωρά με το «έτσι θέλω» σε προσθαφαιρέσεις για να διασφαλίσει τους σκοπούς του.

Δεν πρέπει να ξεχνάει όμως ότι την προηγούμενη φορά που ακολούθησε τέτοιες μεθοδεύσεις, το 2022, κηρύχθηκε έκπτωτος και επανήλθε στη διοίκηση μόνο εξαιτίας της ύπαρξης νομικού κενού.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι μεθοδεύσεις του δεν θα περάσουν και αυτή θα είναι η τελευταία φορά που του επιτρέπεται να παρανομεί. Προσφεύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια, παράλληλα προχωρούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε κανονικά υποψήφιοι.

Τις πρακτικές που εδώ και χρόνια ακολουθεί τις γνωρίζουμε πολύ καλά. Καιρός τα σωματεία της Ένωσης να αντιληφθούν τις μεθόδους και τις επιδιώξεις του και να επωμιστούν το βάρος της ευθύνης απέναντι στο ποδόσφαιρο της Αιτωλοακαρνανίας και το μέλλον του.

Καλούμε τα σωματεία να τον αγνοήσουν και να καταδικάσουν τις συμπεριφορές αυτές έμπρακτα, με την ψήφο τους.

ΑΓΡΙΝΙΟ, 3 ΜΑΪΟΥ 2026.

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΣΑ».