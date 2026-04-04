Ο τρομερός Κουτσερένκο κρατούσε στο β΄ μέρος με νύχια και δόντια το 1-0 του Παναιτωλικού, αλλά οι Αγρινιώτες λύγισαν στην τελευταία φάση του ματς και ο Ατρόμητος έφυγε με ισοπαλία 1-1 από το Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός ήταν ανώτερος στο πρώτο 45λεπτο και προηγήθηκε στο 16' με το γκολ του Ματσάν. Και αρχικά φαινόταν ότι όδευε προς την κατάκτηση της νίκης.

Ο Ατρόμητος ωστόσο βελτίωσε την εικόνα του και στο 95' έκανε το 1-1 από τα πόδια του Γιουμπιτάνα.

Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε με διάταξη στο 4-3-3: Κουτσερένκο ο γκολκίπερ, άμυνα με Αποστολόπουλο, Σιέλη, Κόγιτς και Μαυρία, κέντρο με Ματσάν, Μπουχαλάκη και Εστέμπαν και τριάδα μπροστά με Ρόσα, ΆΛεξιτς και Μπάτζι.

Ο Ατρόμητος από την άλλη είχε αρχική προσέγγιση στο 4-2-3-1: Γκουγκεσασβίλι στο τέρμα, άμυνα με Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλο και Μουντέ, κέντρο με Τσιγγάρα και Καραμάνη, δεκάρι ο Μίχορλ, άκρα με Τζοβάρα και Γιουμπιτάνα και φορ ο Μπάκου.

Φανταστικός και... Μάγος Ματσάν έκανε το 1-0!!!

Μόλις στο 6ο λεπτό ο Παναιτωλικός έδειξε τις προθέσεις του με μεγάλη φάση. Οι Ρόσα - Αποστολόπουλος και Μπάτζι ήταν οι πρωταγωνιστές της φάσης αυτής με τον τελευταίο να βρίσκει την μπάλα και αυτή να περνά λίγο έξω.

Στο 16ο λεπτό αυτός ο παιχταράς που λέγεται Ματσάν τα έκανε όλα. Έμεινε ψηλά, έκλεψε την μπάλα και μετά πέρασε 3 παίκτες μαζί με τον αντίπαλο γκολκίπερ για να κάνει το σούπερ τελείωμα για το 1-0.

Στην ροή του πρώτου μέρους υπήρξαν εκατέρωθεν παράπονα για την διαιτησία. Στο 35' ο Παναιτωλικός των 8 τελικών έναντι 3 του Ατρόμητου στο πρώτο 45λεπτο είχε και δοκάρι. Ο Μπουχαλάκης είχε φάουλ στο δοκάρι και ακολούθησε η προσπάθεια του Ματσάν. Γενικά στο πρώτο 45λεπτο ο Παναιτωλικός ήταν αισθητά ανώτερος και με πιο καλές φάσεις ενώ ο Ατρόμητος έως το 30' δεν είχε κάνει καμία τελική.

Ο Κόγιτς κράτησε το μηδέν στο 50' αλλά ο Γιουμπιτάνα είπε την τελευταία λέξη με το 1-1

Στο 50ό λεπτό ο Ατρόμητος είχε την πιο μεγάλη φάση του ως προς το ματς του Αγρινίου. Μετά από κόρνερ ήταν η κεφαλιά του Μανσούρ που πήγαινε για γκολ με τον Κόγιτς να διώχνει την μπάλα πριν η μπάλα περάσει την γραμμή.

Στην συνέχεια οι Περιστεριώτες είχαν πιο καλό πρόσωπο από την μέση και μπροστά (απειλώντας με παίκτες όπως ο Μπάκου) και αναφορικά με την εικόνα του πρώτου μέρους και σε σχέση με τον αντίπαλό τους και στο 81' ο Τσαντίλας είχε μεγάλη φάση με πλασέ από καλή θέση που πέρασε λίγο έξω. Στο 87' ο Πνευμονίδης είχε πλασέ άουτ. Στο 90+ ο Κουτσερένκο είχε σπουδαία επέμβαση πάνω σε σουτ του Γιουμπιτάνα. Στο 95' ο Γιουμπιτάνα με δύναμη έκανε το σουτ για το τελικό 1-1 μετά από εκτέλεση κόρνερ.

MVP: Ο Ματσάν με τον Γιουμπιτάνα. Στο πρώτο μέρος ο μεσοεπιθετικός του Παναιτωλικός ήταν φανταστικός. Φοβερός. Έβαλε γκολάρα και είχε και άλλες στιγμές για γκολ. Ο Γιουμπιτάνα από την άλλη έκανε το σκορ 1-1 στο τέλος.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Όσο άντεξε στο ματς ο Ρόσα ήταν απειλητικός για την αντίπαλη εστία, αυτή του Ατρόμητου. Εδώ μπαίνει ο Κόγιτς που έβγαλε την φάση του Μανσούρ και κράτησε προσωπινά το 1-0 για την ομάδα του ενώ υπήρξε και ο Κουτσερένκο που είχε τουλάχιστον μία πολύ καλή επέμβαση. Θετικό το δείγμα του Τσαντίλα προς το τέλος του αγώνα καθώς ήταν μέσα σε φάσεις που απείλησε τον Παναιτωλικό.



ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Από τους γηπεδούχους ο άξονάς τους σε επίπεδο κυκλοφορίας και κατοχής μπάλας δεν πήρε καλό βαθμό στο β' μέρος. Από την άλλη ήταν η μεσοεπιθετική γραμμή του Ατρόμητου. Κυρίως ως προς την εικόνα της στο πρώτο 45λεπτο και όχι στο 2ο όπου βρήκε δίχτυα ο Γιουμπιτάνα.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα μπορούσε να μπει εδώ η χαμένη φάση του Τσαντίλα. Μπαίνει η φάση του 1-1 που προήλθε από κόρνερ και αδυναμία της άμυνας του Παναιτωλικού να διώξει.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Υπήρξαν παράπονα και από τις 2 ομάδες σε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Οι παίκτες του Παναιτωλικού ζήτησαν 2 φορές πέναλτι και οι του Ατρόμητου φώναξαν για υποδείξεις φάουλ. Γενικά δεν έγινε το μεγάλο λάθος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναιτωλικός ήταν πολύ πιο καλός στο α' μέρος και βρήκε και το γκολ. Ο Ατρόμητος ήταν από καλός έως ιδιαίτερα καλός στην επανάληψη αλλά τις καλές στιγμές του δεν τις αξιοποίησε σε πρώτο χρόνο. Στο τέλος θα έβαζε γκολ ο Γιουμπιτάνα για το 1-1 με τις 2 ομάδες να έχουν από ένα καλό ημίχρονο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: Κουτσερένκο, Αποστολόπουλος, Σιέλης, Κόγιτς, Μαυρίας (84' Μλάντεν), Ματσάν (84' Νικολάου), Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (63' Σατσιάς), Ρόσα (63' Λομπάτο), Άλεξιτς και Μπάτζι (76' Αγκίρε).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Μουντές (67' Πνευμονίδης), Τσιγγάρας (83' Φαν Βέερτ), Καραμάνης (46' Ουκάκι), Μίχορλ, Τζοβάρας (46' Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα και Μπάκου (78' Τσιλούλης).