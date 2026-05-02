Σιέλης: «Ο κόσμος πρέπει να τα έχει μαζί μας, θα γυρίσουμε την κατάσταση»

Ο Χρίστος Σιέλης μίλησε μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Ατρόμητο για τις αντιδράσεις των φιλάθλων και τόνισε πως έχουν δίκιο.

Ο Παναιτωλικός συνέχισε τις προβληματικές εμφανίσεις των τελευταίων εβδομάδων, καθώς έχασε από την Κηφισιά στο Αγρίνιο και πλέον είναι στο -3 από την επικίνδυνη ζώνη. Ο εκ των αρχηγών του Τίτορμου, Χρίστος Σιέλης, μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ματς και δικαιολόγησε την αντίδραση των φίλων των Καναρινιών, οι οποίοι αποδοκίμασαν την ομάδα τους αλλά εξέφρασε τη σιγουριά τους πως οι Κιτρινομπλέ θα γυρίσουν την κατάσταση.

«Δε θα πω πολλά. Καταλάβατε από την αντίδραση του κόσμου. Πρέπει να τα έχουν μαζί μας. Είμαστε οι πρωταγωνιστές. Θα γυρίσουμε αυτή την κατάσταση. Είμαι πολύ λυπημένος για το αποτέλεσμα. Κάναμε καλή δουλειά, ήρθαμε όσο πιο έτοιμοι, αλλά δεν ανταποκριθήκαμε στην κατάσταση. Πρέπει να ανασυγκροτηθούμε»

«Πρέπει να βρούμε τι φταίει. Να δούμε τον εαυτό μας. Δεν είναι ώρα ευθυνών. Είναι ώρα δουλειάς. Να φέρουμε αποτέλεσμα. Πρέπει να δείξουμε στον κόσμο τη σεζόν των 100 της χρόνων ότι μπορούμε. Σήμερα δεν το κάναμε», ανέφερε ο διεθνής Κύπριος στόπερ.

Χάνει Ατρόμητο ο Σιέλης

Αξιοησημείωτο, πως ο Σιέλης συμπλήρωσε κάρτες στο παιχνίδι με την ομάδα των Βορείων Προαστίων και συνεπώς «αυτόματα» θα χάσει το αμέσως επόμενο παιχνίδι του Παναιτωλικού, με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (9/5, 19:30).

Θυμίζουμε πως αυτό το διάστημα ο Ουνάι Γκαρσία είναι εκτός λόγω τραυματισμού και συνεπώς ο Γιάννης Αναστασίου καλείται να επιλέξει μεταξύ του Σεμπάστιαν Μλάντεν και του Λαζάρ Κόγιτς για τον παρτενέρ του Γκούσταβ Γκράναθ.