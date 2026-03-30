ΑΕΚ: Οι ημερομηνίες και οι ώρες στα Playoffs
Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) το ημερολογιακό πρόγραμμα των Playoffs της Stoiximan Superleague για την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν 2025-2026.
Η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτό το μίνι-πρωτάθλημα ως πρωτοπόρος, στο +2 από τον 2ο Ολυμπιακό (60-58), από τον οποίο φιλοξενείται στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, με το παιχνίδι να ορίζεται για την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 21:00.
Πλέον η Ένωση γνωρίζει αναλυτικά τις ημέρες και ώρες που θα δώσει τα παιχνίδια της, με φόντο την κατάκτηση του τίτλου.
Οι ημέρες και ώρες των αγώνων της ΑΕΚ
1η αγωνιστική
Κυριακή 5 Απριλίου
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ, 21:00
2η αγωνιστική
Κυριακή 19 Απριλίου
- ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, 18:00
3η αγωνιστική
Κυριακή 3 Μαϊου
- Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, 21:00
4η αγωνιστική
Κυριακή 10 Μαϊου
- ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, 19:30
5η αγωνιστική
Τετάρτη 13 Μαϊου
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, 19:30
6η αγωνιστική
Κυριακή 17 Μαϊου
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός, 19:30
📆Πρόγραμμα Stoiximan Super League Playoffs 1-4#slgr #StoiximanSuperLeague #Stoiximan #Playoffs pic.twitter.com/VRQgizyUip— Super League Greece (@Super_League_GR) March 30, 2026
