Το αναλυτικό και με ημερομηνίες πρόγραμμα της ΑΕΚ στα φετινά Playoffs της Stoiximan Superleague.

Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) το ημερολογιακό πρόγραμμα των Playoffs της Stoiximan Superleague για την ανάδειξη του πρωταθλητή της σεζόν 2025-2026.

Η ΑΕΚ μπαίνει σε αυτό το μίνι-πρωτάθλημα ως πρωτοπόρος, στο +2 από τον 2ο Ολυμπιακό (60-58), από τον οποίο φιλοξενείται στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής, με το παιχνίδι να ορίζεται για την Κυριακή 5 Απριλίου και ώρα 21:00.

Πλέον η Ένωση γνωρίζει αναλυτικά τις ημέρες και ώρες που θα δώσει τα παιχνίδια της, με φόντο την κατάκτηση του τίτλου.

Οι ημέρες και ώρες των αγώνων της ΑΕΚ

1η αγωνιστική

Κυριακή 5 Απριλίου

Ολυμπιακός - ΑΕΚ, 21:00

2η αγωνιστική

Κυριακή 19 Απριλίου

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ, 18:00

3η αγωνιστική

Κυριακή 3 Μαϊου

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ, 21:00

4η αγωνιστική

Κυριακή 10 Μαϊου

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός, 19:30

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13 Μαϊου

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, 19:30

6η αγωνιστική

Κυριακή 17 Μαϊου