Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα στο ματς της 1ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Ο Γκουγκεσασβίλι έκανε λάθος, το οποίος «τιμώρησε» ο Ματσάν.

Στο 16ο λεπτό από κακή μεταβίβαση του Γεωργιανού ο Ρουμάνος έκλεψε την μπάλα, πάτησε περιοχή, «χόρεψε» την άμυνα των Περιστεριωτών και με δυνατό σουτ έκανε το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

O 26χρονος σκόραρε το 5ο του γκολ σε 32 εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ και τον Τίτορμο στο στήθος.