Παναιτωλικός - Ατρόμητος: Λάθος Γκουγκεσασβίλι και «μαγεία» Ματσάν για το 1-0
Ο Παναιτωλικός πήρε προβάδισμα στο ματς της 1ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο. Ο Γκουγκεσασβίλι έκανε λάθος, το οποίος «τιμώρησε» ο Ματσάν.
Στο 16ο λεπτό από κακή μεταβίβαση του Γεωργιανού ο Ρουμάνος έκλεψε την μπάλα, πάτησε περιοχή, «χόρεψε» την άμυνα των Περιστεριωτών και με δυνατό σουτ έκανε το 1-0, το οποίο ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.
O 26χρονος σκόραρε το 5ο του γκολ σε 32 εμφανίσεις με τα κιτρινομπλέ και τον Τίτορμο στο στήθος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.