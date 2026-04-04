Νταβέλης: «Αρκετά με το σκωτσέζικο ντους όσων δεν σέβονται την ομάδα»

Η δήλωση του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΛ Novibet, Αχιλλέα Νταβέλη, μετά τη βαριά ήττα από τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Οδυνηρή ήττα για την ΑΕΛ Novibet. Οι Λαρισαίοι πήγαν στην Τρίπολη για «τελικό» με τον Αστέρα AKTOR, όμως έχασαν από τους Αρκάδες με 3-1 και η διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη μειώθηκε στο τρίποντο. Ο διοικητικός ηγέτης των Βυσσινί, Αχιλλέας Νταβέλης, με δήλωσή του έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες.

Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ επισήμανε πως οι ποδοσφαιριστές πρέπει να σέβονται την προσπάθεια της διοίκησης, του προπονητή και την αγωνία των φιλάθλων της ομάδας και προαναγγέλει κινήσεις που θα γίνουν ώστε να τους συνετίσουν για την δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

Η δήλωση του Αχιλλέα Νταβέλη

«Αρκετά με το σκωτσέζικο ντους όσων δεν σέβονται την ομάδα και τους στόχους της!

Η αδικαιολόγητα κακή εμφάνιση της ΑΕΛ Novibet απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, καταδεικνύει ότι η πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών μας αγωνίστηκαν χωρίς πίστη και πάθος σε ένα κρίσιμο παιχνίδι, λες και έχουν ήδη πετύχει το στόχο της παραμονής!

Οφείλουν ως επαγγελματίες που είναι, να σέβονται την προσπάθεια της διοίκησης, του προπονητή και τις αγωνίες των φιλάθλων μας. Είμαστε υποχρεωμένοι με βάση αυτό που είδαμε σήμερα να τους συνετίσουμε και θα το κάνουμε».