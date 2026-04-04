Παντελίδης: «Ο Αστέρας έδειξε να το θέλει περισσότερο»

O Αστέρας AKTOR έβαλε... φωτιά από την 1η αγωνιστική τον Play Out της Stoiximan Super League, καθώς υπέταξε την ΑΕΛ Novibet στην Τρίπολη με 3-1. Ο προπονητής των Λαρισαίων, Σάββας Παντελίδης, στις δηλώσεις του στη NOVA μετά το ματς στάθηκε στη διαφορά ενέργειας, πάθους και... επιθυμίας μεταξύ των δυο ομάδων.

Οι δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη

«Θέλω περισσότερη εενέργεια και το πάθος γιατί από εδώ και πέρα σε όλα αυτά τα ματς αυτό που μετράει είναι το πόσο το θέλεις το ματς και ο Αστέρας έδειξε ότι σε αρκετές φάσεις πήγε πιο δυνατά πάνω στη μπάλα με περισσότερη ένταση, αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν θα βρω πάρα πολλούς παίκτες από την ομάδα μου να έχουν καλή εικόνα, θα πρέπει να το αλλάξουμε ριζικά.

Δεν μπορεί από την πρώτη αγωνιστική να έχον τελειώσει τα πράγματα, ήμουν σίγουρος γι’ αυτό γι’ αυτό και ήμουν προσεκτικός σε ότι έλεγα για τα Play Out. Θέλει προσοχή και μεγάλη προσπάθεια».