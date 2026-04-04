Ο Κώστας Μπράτσος έχει ξανά πολλές και σημαντικές απουσίες. Η αποστολή του Βόλου για τον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο Βόλος είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα των playoffs 5-8, με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Ο τεχνικός της ομάδας της Μαγνησίας Κώστας Μπράτσος έχει σημαντικές απουσίες. Νοκ άουτ είναι ο τιμωρημένος Ουρτάδο, ο οποίος με δικό του γκολ κόντρα στον ΠΑΟΚ έδωσε τη νίκη στον Βόλο και τη δυνατότητα να αποφύγει τα playouts. Εκτός είναι ακόμα ο Μύγας, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον δικέφαλο και σε συνδυασμό με την απουσία των επίσης τραυματιών Σόρια, Τασιούρα, θα πρέπει ο Μπράτσος να ψάξει άλλη λύση, ενδεχομένως τον Τριανταφύλλου.

Τραυματίας είναι επίσης ο αριστερός μπακ Φορτούνα, γι' αυτό θα ξεκινήσει ο Αμπάντα.

Η αποστολή του Βόλου για τον αγώνα με τον ΟΦΗ αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Γραμματικάκης, Κάργας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Μπουζούκης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου.