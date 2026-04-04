Η βαθμολογία στα playouts μετά τις σπουδαίες νίκες που σημείωσαν Πανσερραϊκός και Αστέρας Aktor.

Ο Πανσερραϊκός θριάμβευσε 2-1 στη Νεάπολη της Κηφισιάς με πρωταγωνιστή τον Μάριο Τσαούση και ο Αστέρας Aktor λύγισε με 3-1 την ΑΕΛ Novibet, σημειώνοντας την πρώτη του νίκη μετά τις 7 Φεβρουαρίου και το 2-0 επί του Βόλου.

Οι δύο ομάδες παραμένουν κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού, αλλά αύξησαν σημαντικά τις ελπίδες τους για παραμονή.

Τα αποτελέσματα

Σάββατο 04 Απριλίου, 2026

Playouts, 1η Αγωνιστική

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2

Αστέρας Aktor - ΑΕΛ Novibet 3-1

Παναιτωλικός - Ατρόμητος σ' εξέλιξη

Η βαθμολογία

9. Ατρόμητος 29

10. Κηφισιά 27

11. Παναιτωλικός 26

12. ΑΕΛ Novibet 23

----------------------------

13. Πανσερραϊκός 20

14. Αστέρας Aktor 20

*Παναιτωλικός και Ατρόμητος έχουν ένα ματς λιγότερο.

2η αγωνιστική

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

ΑΕΛ Novibet - Παναιτωλικός, 16:00

Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος - Κηφισιά, 19:00

3η αγωνιστική

Σάββατο 18 Απριλίου

Κηφισιά- Αστέρας Τρίπολης, 16:00

Ατρόμητος - ΑΕΛ Novibet, 17:00

Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός, 20:00

4η αγωνιστική

Τετάρτη 22 Απριλίου

Πανσερραϊκός - Ατρόμητος, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Κηφισιά, 17:00

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός, 20:00

5η αγωνιστική

Κυριακή 26 Απριλίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός, 16:00

Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης, 18:00

ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός, 20:00

6η αγωνιστική

Σάββατο 2 Μαϊου

Παναιτωλικός - Κηφισιά, 17:00

Πανσερραϊκός - ΑΕΛ Novibet, 17:30

Αστέρας Τρίπολης - Ατρόμητος, 19:30

7η αγωνιστική

Σάββατο 9 Μαϊου

Πανσερραϊκός - Κηφισιά, 16:00

ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης, 17:00

Ατρόμητος - Παναιτωλικός, 19:30

8η αγωνιστική

Τρίτη 12 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - Ατρόμητος, 19:00

Παναιτωλικός - ΑΕΛ Novibet, 19:00

9η αγωνιστική

Σάββατο 16 Μαϊου

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά, 19:00

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος, 19:00

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός, 19:00

10η αγωνιστική

Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος - Πανσερραϊκός, 19:00

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet, 19:00

Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης, 19:00