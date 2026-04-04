ΟΦΗ: Η αποστολή για το ματς με τον Βόλο
Με το βλέμμα στραμμένο στην πρεμιέρα των playoffs για τις θέσεις 5-8, ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την κρίσιμη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Βόλο. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για αύριο, Κυριακή (5/4 στις 17:00), με τους Ομιλίτες να επιδιώκουν ένα καλό ξεκίνημα στη νέα φάση του πρωταθλήματος.
Αμέσως μετά τη μεσημεριανή προπόνηση του Σαββάτου, ο Χρήστος Κόντης έκανε γνωστά τα ονόματα των παικτών που συμπεριέλαβε στην αποστολή του.
Εκτός έμεινε ο τραυματίας Γκονζάλεθ, ο οποίος συμμετείχε μόνο σε μέρος της προπόνησης. Από το επόμενο παιχνίδι μετά τη διακοπή κόντρα στον Λεβαδειακό (18/4) πιθανότατα θα είναι έτοιμος, ενώ θα είναι διαθέσιμος και για τον τελικό με τον τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, ο Νέιρα, που συνεχίζει σε πρόγραμμα θεραπείας. Παράλληλα, στην Κρήτη παρέμειναν και οι Μπαΐνοβιτς, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Καινουργιάκης και Χνάρης.
Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ για Βόλο
Λίλο, Χριστογεώργο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Αθανασίου, Κωστούλα, Λαμπρόπουλο, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Κρίζμανιτς, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αποστολάκη, Βούκοτιτς, Κανελλόπουλο, Φούντα, Ρομάνο, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκη, Ισέκα και Σαλσέδο.
