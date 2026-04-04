Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2.

Ο Πανσερραϊκός πανηγύρισε τεράστια νίκη με 2-1 στη Νεάπολη κόντρα στην Κηφισιά.

Ο Μάριος Τσαούσης ήταν αναμφίβολα το πρόσωπο του αγώνα, αφού σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του, ενώ έκανε το πέναλτι με το οποίο μείωσε ο Πόμπο για τους γηπεδούχους.

Στο 16' σε γύρισμα του Λύρατζη ο Σόουζα δεν απομάκρυνε αρκετά τη μπάλα, η οποία στρώθηκε στον Τσαούση κι αυτός με έναν αριστερό κεραυνό την έστειλε στο αριστερό παραθυράκι.

Στο 30' ακυρώθηκε γκολ του Τεϊσέιρα για τους Σερραίους και στο 41' σε γύρισμα του Ιβάν ο Τσαούσης βρέθηκε μόνος του στην καρδιά της άμυνας και εκτέλεσε για το 0-2!

Στο 51' ο Τσαούσης ανέτρεψε εντός περιοχής τον Αμανί και ο διαιτητής Μιχάλης Ματσούκας έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Χόρχε Πόμπο ανέλαβε το πέναλτι και μείωσε το σκορ σε 1-2. Στο 79' δόθηκε νέο πέναλτι για την Κηφισιά σε μονομαχία του Φέλτες με τον Ταβάρες, αλλά ο Ματσούκας κλήθηκε από τον Ευαγγέλου στο VAR και μετά την εξέταση της φάσης ακύρωσε το πέναλτι.

