Οι οπαδοί της ΑΕΚ εμψύχωσαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς στην προπόνηση της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την πρεμιέρα των play offs και το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (5/4, 21:00) με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ είχε απευθύνει κάλεσμα για τις 17:00 στους οπαδούς της Ένωσης προκειμένου να βρεθούν εκεί για να εμψυχώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του.

🦅 Οι οπαδοί της ΑΕΚ παρακολούθησαν από τη θύρα 39 του γηπέδου της Νέας Φιλαδέλφειας την ανοιχτή προπόνηση της ομάδας πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.#aekfc pic.twitter.com/SzRC5Z0gZK — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 4, 2026

Οι κιτρινόμαυροι αποθεώθηκαν από τον κόσμο τους, για τον οποίο η ΑΕΚ άνοιξε τη θύρα 39 της Allwyn Arena, με τους οπαδούς της Ένωσης να «ντοπάρουν» τους παίκτες για το αυριανό ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης» ζητώντας τη νίκη.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ, που έδωσαν πολύ δυναμικό «παρών», όπως ήταν κανονισμένο, παρέμειναν για 15 λεπτά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και στη συνέχεια αποχώρησαν ώστε ο Νίκολιτς να συνεχίσει το πρόγραμμα με τους παίκτες του.