Οι παίκτες του Πανσερραϊκού και ο Ισπανός τεχνικός Ζεράρ Σαραγόσα πανηγύρισαν έξαλλα το διπλό επί της Κηφισιάς.

Στη Νεάπολη βρέθηκαν και οπαδοί του Πανσερραϊκού, οι οποίοι στο τέλος πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη επί της Κηφισιάς με 2-1. Οι παίκτες με τη λήξη πήγαν στον κόσμο, ενώ ο Ζεράρ Σαραγόσα κινήθηκε με υψωμένες γροθιές κι έδειχνε και ο ίδιος να πιστεύει ακόμα περισσότερο πλέον στην παραμονή.

Μετά το ματς ο Σαραγόσα σχολίασε: «Αυτό που είπα μετά την λήξη του αγώνα στους παίκτες μου είναι ότι μόλις ξεκίνησε η μάχη και ότι θέλω να είμαστε πρώτοι σε αυτά τα 10 παιχνίδια. Δεν καταφέραμε ακόμα τίποτα, έχουμε ματς σε τρεις ημέρες και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.

Σίγουρα μεγάλος παράγοντας είναι η άμυνα, πολύ σημαντικό είναι και η πίεση που έχουμε, ότι μπορούμε να πάρουμε αποτελέσματα. Για να μιλήσω με νούμερα στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό που ήταν πολύ δύσκολο, βγάλαμε 72% νικημένων εναέριων μονομαχιών στην άμυνα μας.

Αυτοί οι αριθμοί είναι σημαντικοί για μια ομάδα η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία».

