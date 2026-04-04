Με έναν φίλο από τα (όχι και τόσο) παλιά παρακολούθησε ο Τάσος Καζίας τη νίκη του Πανσερραϊκού επί της Κηφισιάς στη Νεάπολη. Ο λόγος για τον Ευριπίδη Τσιμπανάκο.

Λίγες ημέρες μετά το «φιλικό διαζύγιο» με την Καλαμάτα ο έμπειρος παράγοντας βρέθηκε στην έδρα του κλαμπ των Βορείων Προαστίων μαζί με τον ιδιοκτήτη των Σερραίων, με τον οποίο διατηρούν άριστες φιλικές σχέσεις μέχρι σήμερα από την κοινή τους συνεργασίας στα Λιοντάρια.

Ο Τσιμπανάκος είχε διοικητικό ρόλο στον Πανσερραϊκό για 1,5 χρόνο και αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2023, λίγους μήνες μετά την επιστροφή της ομάδας στη Super League.

Αυτή η κίνηση ενδέχεται να σημαίνει πολλά για την επιστροφή του Τσιμπανάκου στις Σέρρες, όμως αυτή τη χρονική στιγμή τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, καθώς τα πάντα είναι «ρευστά».

Οι άριστες σχέσεις των δυο πλευρών είναι δεδομένες, αλλά όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ υπάρχουν τουλάχιστον ακόμα δυο κλαμπ της Stoiximan Super League, τα οποία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να τον εντάξουν στις τάξεις τους. Τις επόμενες ημέρες θα φανεί που θα «κάτσει» η... μπίλια.

Θυμίζουμε πως ο Τσιμπανάκος τις δυο τελευταίες σεζόν είχε επιτελικό ρόλο στην ΑΕΛ Novibet και στην Καλαμάτα, οι οποίες ανέβηκαν... τραίνο από τη Super League 2.