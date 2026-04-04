Λέτο: «Ίσως πήρα κάποιες λάθος αποφάσεις»

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον Πανσερραϊκό.

Η Κηφισιά μπήκε με το «αριστερό» στα Play Out, καθώς ηττήθηκε από τον Πανσερραϊκό στη Νεάπολη με 2-1. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο μπήκε στο μίνι τουρνουά στο +10 από την επικίνδυνη ζώνη και η διαφορά μειώθηκε στους 9 βαθμούς.

Ο Αργεντινός τεχνικός στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά το ματς στάθηκε στα δικά του λάθη, ενώ ανέδειξε τη σημασία του ερχόμενου ματς με τον Ατρόμητο, στο Περιστέρι, τη Μεγάλη Τετάρτη.

Θυμίζουμε πως στην ανάπαυλα του αγώνα με τους Σερραίους ο Σέμπα έκανε τρεις αλλαγές και γύρισε το σχηματισμό του από 4-2-3-1 σε 3-5-2.

Οι δηλώσεις του Σεμπάστιαν Λέτο

«Αν στο επόμενο παιχνίδι έχουμε την προσέγγιση που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο θα είναι όλα πολύ δύσκολα. Ίσως είναι και δικό μου λάθος για κάποιες αποφάσεις που πήρα. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε.

Πρέπει να βρούμε τι έφταιξε να διαβάσουμε τα λάθη μας. Έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι την Τετάρτη και αν δεν διορθώσουμε τα λάθη μας θα περάσουμε πολύ δύσκολα».