Ο Μάριος Τσαούσης με δύο ωραία τελειώματα έχει κάνει το 2-0 για τον Πανσερραϊκό κόντρα στην Κηφισιά.

Το ημίχρονο της ζωής του έκανε στη Νεάπολη ο Μάριος Τσαούσης. Ο 25χρονος αριστερός μπακ του Πανσερραϊκού είχε ένα γκολ στην καριέρα του στη Super League με τη φανέλα του ΠΑΣ Γιάννινα. Σε 25 ματς με τα «λιοντάρια» δεν είχε γκολ και στο πρώτο ημίχρονο με την Κηφισιά πέτυχε δύο, ο πρώην μπακ του ΠΑΟΚ!

Στο 16' από γύρισμα του Λύρατζη ο Σόουζα δεν έδιωξε μακριά, η μπάλα στρώθηκε στον Τσαούση κι αυτός με αριστερό κεραυνό έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παραθυράκι για το 0-1!

Στο 30' σκόραρε ο Τεϊσέιρα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στο 41' σε γύρισμα του Ιβάν ο Τσαούσης βρέθηκε μόνος του στην καρδιά της άμυνας και εκτέλεσε για το 0-2!