Κάλεσμα της μεγαλύτερης οργάνωσης οπαδών, Original 21, στον κόσμο της Ένωσης για τις 17:00 προκειμένου να εμψυχώσουν Νίκολιτς και ποδοσφαιριστές στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία της το απόγευμα του Σαββάτου ενόψει της πρεμιέρας των play offs που τη βρίσκει αντιμέτωπη με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο το βράδυ της Κυριακής (5/4, 21:00).

Οι κιτρινόμαυροι θα προπονηθούν το απόγευμα στην Allwyn Arena, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του να έχουν στο πλευρό τους τον κόσμο της ομάδας. Παρ'όλα αυτά, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια απόφαση απο πλευράς ΑΕΚ για ανοικτή προπόνηση.

Η μεγαλύτερη οργάνωση οπαδών της ΑΕΚ, η Original 21, έχει απευθύνει κάλεσμα για τις 17:00 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να εμψυχώσουν τον Μάρκο Νίκολιτς και τους ποδοσφαιριστές του.

Η παρουσία των οπαδών της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αναμένεται δυναμική, «ντοπάροντας» με αυτόν τον τρόπο τους παίκτες και ζητώντας τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

