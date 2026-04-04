Ο Κοντούρης αποχώρησε από την προπόνηση του Παναθηναϊκού και δεν θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για το ματς των playoffs με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη σημερινή προετοιμασία του κι ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη και να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα των playoffs της Super League (5/4,19:00). Ο Σωτήρης Κοντούρης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προπόνησή του στο Κορωπί και αποχώρησε με ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην τον έχει στη διάθεσή του εν όψει της αναμέτρησης στην Τούμπα.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ανάπτυξη παιχνιδιού, ενώ ολοκλήρωσαν την προόνησή τους με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν και θεραπεία οι Κάτρης, Σισοκό και ο Τζούριτσιτς, λόγω ενοχλήσεων στην γάμπα.

Η αποστολή του Μπενίτεθ για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα,Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.