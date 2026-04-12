Μαντσίνι στο Gazzetta: «Πίστευα στο πρωτάθλημα του 2023, άδικο οτι παίξαμε με κορονοϊό»

Για το ματς κόντρα στον Ολυμπιακό το 2023 μίλησε ο Μαντσίνι στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, τονίζοντας ότι ήταν άδικο να διεξαχθεί το παιχνίδι.

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι γύρισε τον χρόνο πίσω μέσω του Gazzetta, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν 2022-23 για τον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το κεκλεισμένων των θυρών ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1-0)που κρίθηκε με το γκολ του Ρέαμπτσιουκ.

Μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός μίλησε για την επόμενη μέρα, που έσβησε κάθε ελπίδα των Πρασίνων για το πρωτάθλημα. Τονίζοντας πως θωρεί άδικη την απόφαση να διεξαχθεί το ματς, καθώς ο ίδιος και αρκετοί συμπαίκτες του είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό τις προηγούμενες ημέρες. Ακομη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εκείνη τη χρονιά πίστευε ακράδαντα ότι το Τριφύλλι μπορούσε να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά το απόσπασμα από την συνέντευξη:

Τι θυμάσαι από το ματς με τον Ολυμπιακό τότε; Στο κεκλεισμένων των θυρών με το γκολ του Ρέαμπτσουκ. Πώς ήταν η επόμενη μέρα;

«Πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν τρομερά δύσκολα».

Ηταν θεωρείς άδικη η απόφαση να παίξετε ενώ είχατε δηλώσει ότι είχατε κρούσματα;

«Ναι ήταν. Εγώ και αρκετοί άλλοι παίκτες ήμασταν θετικοί στον κορονοϊό τις προηγούμενες ημέρες. Εκείνη τη χρονιά το πίστευα πάρα πολύ ότι θα παίρναμε το πρωτάθλημα».

Γιατί θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να πάρει ακόμη πρωτάθλημα;

«Σίγουρα δεν είναι νορμαλ ο Παναθηναϊκός που είναι μια μεγάλη ομάδα να έχει τόσα χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Κάτι λείπει, μπορεί το mentality, δεν ξέρω. Εγώ όταν ήρθα πίστευα πάρα πολύ ότι θα κατακτούσαμε το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, δεν μπορείς να προβλέψεις ποτέ τίποτα».



