Η διάψευση του Μαντσίνι στο Gazzetta για τον Ταμπόρδα: «Έχει κλείσει στόματα»

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Μαντσίνι στο Gazzetta αναφέρθηκε και για όλα όσα ακούγονταν για τον πρώτο το καιρό του Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό.

Ο Ντάνιελ Μαντσίνι θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους για όσα ακούγονταν τον πρώτο καιρό του Βισέντε Ταμπόρδα στην Ελλάδα. Ο άλλοτε μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta πως δεν ίσχυαν τα σχόλια που ήθελαν τον Ταμπόρδα «απομονωμένο» ή ότι δεν είχε επαφές με τους συμπαίκτες του.

Αναλυτικά το απόσπασμα από τη συνέντευξη:

«Ο Ταμπορδα είναι πολύ καλός μου φίλος και δεν ήταν ότι δεν τον πίστευε μόνο ο Κόντης. Ούτε ο κόσμος τον πίστευε, εγώ διάβαζα ότι λέγανε ότι δεν έκανε. Όμως ο Βιθέντε έχει κλείσει στόματα. Το χαίρομαι πάρα πολύ και του αξίζουν συγχαρητήρια. Ξέρω πόσο δουλεύει, τον βοήθησα πάρα πολύ όταν ήρθε. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που έφυγε από Αργεντινή. Πηγαίναμε πολύ συχνά παρέα για έξτρα προπονήσεις, γιατί δεν παίζαμε πολύ και οι δύο. Θυμάμαι ότι είχα διαβάσει κάποτε ότι δεν ήταν καλά στις προπονήσεις επειδή δεν είχε επαφές με άλλους παίκτες. Να πω σε αυτό το σημείο ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται και ο Ταμπορδα είναι ένα παιδί με πολύ σκληρό mindset».