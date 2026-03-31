Οι διαθέσιμοι παίκτες της ΑΕΚ διατηρήθηκαν σε ρυθμό στο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα στα Σπάτα, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει πλέον τις επιστροφές των διεθνών με τελευταίο τον Πινέδα, αλλά και τον Βάργκα να μπει σε κανονικό πρόγραμμα.

Την ευκαιρία να διατηρήσει σε ρυθμό τους διαθέσιμους παίκτες του στο διάστημα της διακοπής που διανύουμε είχε την Τρίτη ο Μάρκο Νίκολιτς στο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στα Σπάτα με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα. Το σκορ ήταν 5-0 υπέρ της ΑΕΚ, αλλά το πιο σημαντικό για τον Σέρβο τεχνικό ήταν να κρατήσει «ζεστούς» τους παίκτες που δεν έλειπαν με τις Εθνικές τους ομάδες ενόψει της επανέναρξης. Όσοι παίκτες της πρώτης ομάδας ήταν στη διάθεση του Νίκολιτς έδειξαν σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν καλό και σοβαρό αγωνιστικό πρόσωπο.

Αυτό που έχει σημασία πλέον για τον Νίκολιτς είναι να επιστρέψουν σιγά - σιγά στα Σπάτα όλοι οι διεθνείς απόλυτα υγιείς και από την Πέμπτη επί της ουσίας να αρχίσει να εστιάζει στην πρεμιέρα των play offs με αντίπαλο τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Κυριακή (5/4), ενώ την επόμενη εβδομάδα ακολουθεί και το πρώτο μεγάλο ραντεβού κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο (9/4) για τα προημιτελικά του Conference League.

Η κατάσταση του Βάργκα και η αναμονή για την επιστροφή των διεθνών

Συνολικά οι διεθνείς της ΑΕΚ που είχαν αγωνιστικές υποχρεώσεις με τις Εθνικές τους ομάδες ήταν 11 (Στρακόσα, Πήλιος, Ρότα, Γκεοργκίεφ, Μαρίν, Πινέδα, Σαχαμπό, Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Καλοσκάμης) καθώς ο Βάργκα που είχε κληθεί στην Εθνική Ουγγαρίας, όπως είναι γνωστό, επέστρεψε έπειτα από αίτημα της ΑΕΚ για να πραγματοποιήσει τη θεραπεία του στην Αθήνα μετά το πρόβλημα που είχε στον αστράγαλο.

Το βλέμμα του Νίκολιτς είναι στραμμένο στον Ούγγρο φορ προκειμένου να καταφέρει να προπονηθεί κανονικά και να τεθεί στη διάθεση του για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Στην ΑΕΚ υπήρχε αισιοδοξία πως θα ήταν έτοιμος, με τον ίδιο να αισθάνεται καλά τις προηγούμενες μέρες παρότι δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί με την Εθνική Ουγγαρίας και πλέον αναμένονται από Τετάρτη τα νεότερα με την κατάστασή του ώστε να μπει σε κανονικό πρόγραμμα και να είναι έτοιμος για το Φάληρο.

Από τους παραπάνω διεθνείς, τελευταίος θα γυρίσει ο Πινέδα, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης αγωνίζεται με το Μεξικό στο φιλικό ματς με αντίπαλο το Βέλγιο στο Σικάγο των ΗΠΑ. Ο «Μαγίτο» την Παρασκευή αναμένεται να ενσωματωθεί στην ΑΕΚ και όπως πάντα υπάρχει αγωνία για το πως θα επιστρέψει από το υπερατλαντικό ταξίδι και πόσο θα έχει αγωνιστεί στο φιλικό ενόψει και της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Θυμίζουμε πως στο πρώτο φιλικό με την Πορτογαλία είχε μείνει στον πάγκο.