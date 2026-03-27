Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να κρατήσει σε ρυθμό τους παίκτες της ΑΕΚ σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κεκλεισμένων των θυρών την ερχόμενη Τρίτη (31/3).

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Κηφισιά πριν τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε πει ότι η ΑΕΚ βρισκόταν σε αναζήτηση ομάδας για να δώσει ένα φιλικό αυτό το διάστημα προκειμένου όσοι παίκτες είναι διαθέσιμοι να παραμείνουν σε ρυθμό.

Ο αντίπαλος βρέθηκε με την ΑΕΚ να κλείνει φιλικό παιχνίδι για την ερχόμενη Τρίτη (31/3) στα Σπάτα με τη Νέα Σαλαμίνα. Το φιλικό ματς με την κυπριακή ομάδα θα είναι καθαρά προπονητικού χαρακτήρα, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες διακοπές, και θα λάβει χώρα κεκλεισμένων των θυρών στο Σεραφείδειο.

Οι παίκτες της ΑΕΚ μετά το πενθήμερο ρεπό που έδωσε ο Νίκολιτς επιστρέφουν το πρωί του Σαββάτου (28/3) στις προπονήσεις, με τον Σέρβο τεχνικό να ανεβάζει και παίκτες από την Ακαδημία καθώς 12 διεθνείς της ομάδας απουσιάζουν αυτήν την περίοδο με τις Εθνικές τους ομάδες και σταδιακά θα επανεντάσσονται στα Σπάτα με τη λήξη των υποχρεώσεων τους.