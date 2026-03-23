Σε φάση διακοπής για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων μπαίνει η ΑΕΚ με τη μισή ομάδα σχεδόν να λείπει το επόμενο διάστημα.

Η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για την ΑΕΚ με τους κιτρινόμαυρους να επικρατούν με 3-0 της Κηφισιάς και να μένουν μόνοι πρώτοι στην κορυφή εκμεταλλευόμενοι και τις απώλειες των ανταγωνιστών της. Η Ένωση μπαίνει ως πρώτη στα play offs με μια διαφορά δύο και τριών βαθμών από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, ενώ βρίσκεται παράλληλα και στα προημιτελικά του Conference League έχοντας μπροστά της τα μεγάλα ματς με τη Ράγιο Βαγεκάνο.

Στην Ένωση μπαίνουν σε φάση διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων με τα Σπάτα να «αδειάζουν» καθώς 12 διεθνείς της ΑΕΚ έχουν κληθεί στις Εθνικές τους ομάδες. Ο Βάργκα βέβαια γύρισε τον αστράγαλο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην Εθνική Ουγγαρίας, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να μην είναι διαθέσιμος για το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, με τον Νίκολιτς να ελπίζει ότι θα τον έχει έτοιμο για την πρεμιέρα των play offs.

Οι Στρακόσα και Πήλιος θα ενσωματωθούν στην Αλβανία, ο Ρότα στην Εθνική Ελλάδας, ο Γκεοργκίεφ στη Βουλγαρία, ο Μαρίν στη Ρουμανία, ο Πινέδα στο Μεξικό, ο Σαχαμπό στη Ρουάντα, οι Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς στη Σερβία, ο Κοϊτά στη Μαυριτανία και ο Καλοσκάμης στην Εθνική Νέων. Τελευταίος από όλους τους διεθνείς θα επιστρέψει όπως πάντα ο Πινέδα, ο οποίος έχει φιλικά σε ΗΠΑ και Μεξικό και ένα υπερατλαντικό ταξίδι, επιστρέφοντας λίγα 24ωρα πριν την έναρξη της πρώτης αγωνιστικής για τα play offs.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως τόνισε χθες, έχει δώσει πέντε μέρες ρεπό στους παίκτες του και θα προσπαθήσει να δουλέψει με όσους θα είναι εδώ, ανεβάζοντας και νεαρούς ποδοσφαιριστές από την Ακαδημία, ενώ στο πλάνο έχει να κλείσει και ένα φιλικό για τις 31 Μαρτίου.