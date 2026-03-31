Ολυμπιακός: Με την ίδια συνταγή πάει καλά ο Μεντιλίμπαρ…

Ο Κ. Νικολακόπουλος κάνει μία ανάλυση στο blog του στο gazzetta για τον Ολυμπιακό, ενόψει των πλέϊ οφ.

Να τα βάλουμε λίγο κάτω…

Πώς πήρε ο Ολυμπιακός το Κόνφερενς Λιγκ; Ο Μεντιλίμπαρ είχε 10 παίκτες τους οποίους έβαζε πάντα: Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί. Κι από εκεί και πέρα, ανάλογα με το παιχνίδι έπαιζε 11ος ένας εκ των Ιμπόρα, Γιόβισιτς, Όρτα. Και μόνο όταν υπήρχε τραυματισμός η, τιμωρία έμπαινε κάποιος άλλος (Κίνι η, Μασούρας).

Πώς πήρε ο Ολυμπιακός την 7η θέση στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ; Ο Μεντιλίμπαρ είχε ένα γκρουπ 14 παικτών μέσα από το οποίο αυστηρά έβγαινε η 11άδα: Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Κοστίνια, Ρέτσος, Κάρμο, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Κωστούλας, Ζέλσον, Ελ Κααμπί. Και μόνο σε τραυματισμό η, τιμωρία έμπαινε άλλος (Μασούρας η, Μπιανκόν).

Πώς πήρε ο Ολυμπιακός την 18η θέση στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ; Ο Μεντιλίμπαρ είχε ένα γκρουπ 14 παικτών μέσα από το οποίο αυστηρά έβγαινε η 11άδα: Τζολάκης, Ρόντινεϊ, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ταρέμι, Ζέλσον, Ποντένσε, Ελ Κααμπί. Αυτοί ήταν και κανένας άλλος!

Βλέπουμε, δηλαδή, ότι ο Μεντιλίμπαρ την καλύτερη εκδοχή του Ολυμπιακού την παρουσίασε στην Ευρώπη και δη με ένα συγκεκριμένο μοντέλο: Έχοντας ένα γκρουπ 13-14 παικτών, από τους οποίους πάντα έφτιαχνε την 11άδα! Αυτούς ήξερε, αυτούς εμπιστεύονταν.

Μήπως λοιπόν ενόψει των πλέϊ οφ για το φετινό πρωτάθλημα είναι επιλογή να κάνει το ίδιο; Να ακολουθήσει την ίδια συνταγή; να πάει με 13-14 παίκτες! Αυτούς τους οποίους εμπιστεύεται παραπάνω.

Άλλωστε, κι αυτό ένα μίνι τουρνουά είναι, όπως η φάση των ομίλων μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Άλλωστε, μπορεί κάποιος να προσέξει κάτι: όταν για κάποιο λόγο ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε πράγματα στην Ευρώπη, ξεφεύγοντας από τα γκρουπ των βασικών παικτών του, σε καλό της ομάδας ποτέ δεν βγήκε.

Στη Λιόν έπαιξε με τρεις στόπερ κι έχασε 0-2.

Στην Μπόντο έπαιξε με στόπερ τον Μπιανκόν, φορ τον Γιάρεμτσουκ κι έξω αριστερά τον Πάλμα κι έχασε 0-3 κι αποκλείστηκε.

Στη ρεβάνς με την Μπόντο έπαιξε με φορ τον Ζέλσον κι έξω αριστερά τον Όρτα κι έχανε 0-1 στο ημίχρονο. Όταν μπήκαν στο ημίχρονο οι Μουζακίτης και Γιάρεμτσουκ όλα άλλαξαν και κέρδισε 2-1, χάνοντας και πέναλτι.

Με την Πάφο έπαιξε με εξτρέμ τον Στρεφέτσα κι έχασε όλο το α΄ ημίχρονο. Όταν μπήκαν στο ημίχρονο οι Μουζακίτης και Ταρέμι άλλαξε το ματς κι έγινε μονότερμα παρά το τελικό 0-0.

Με τον Άγιαξ έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρώπη με δύο φορ από την αρχή και το ματς ήταν στο 1-1. Με το που βγήκε ο ένας φορ και μπήκε ο Τσικίνιο, ήρθε η νίκη κι η πρόκριση.

Με την Λέβερκουζεν έπαιξε πάλι με δύο φορ και ούτε τότε λειτούργησε. Κι όταν βγήκε στο ημίχρονο τραυματίας ο Πιρόλα και μπήκε ο Μπιανκόν, το 0-0 έγινε ήττα 0-2.

Στη ρεβάνς με την Λέβερκουζεν ήθελε νίκη, έπαιξε με τον Έσε πίσω από τον φορ και γκολ δεν ήρθε ποτέ (0-0).

Διαπιστώνουμε, άρα, πως όταν ο Μεντιλίμπαρ πάει με αυτούς που ξέρει καλύτερα και με αυτά που ξέρει καλύτερα και χωρίς αλλαγές και εξεζητημένα πράγματα, ο Ολυμπιακός λειτουργεί πολύ καλύτερα. Και κυρίως έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Μήπως είναι αυτή η καλύτερη συνταγή και για τα πλέϊ οφ;

Άσχετο: Τελικά, από τους διεθνείς των μεγάλων ομάδων μόνο του Ολυμπιακού θα παίξουν; Για να ξέρουμε κι εμείς…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μην νομίζετε ότι είναι ευχαριστημένος ο κόσμος της Λιόν με τον Γιάρεμτσουκ. Αν κάποιος μπει και διαβάσει τα σχόλια στον γαλλικό Τύπο θα αντιληφθεί ότι υπάρχει σκεπτικισμός για την μέχρι τώρα εικόνα του Ουκρανού σέντερ φορ.

Το θέμα με τη Λιόν είναι ότι ξεμείνει από σέντερ φορ. Παίζει με δύο δανεικούς κι έχει δανείσει έναν δικό της στην Ισπανία και μπορεί να της τον αγοράσουν. Άρα, το καλοκαίρι μπορεί να ξεκινήσει με μηδέν φορ! Και να επιχειρήσει να αγοράσει τον Γιάρεμτσουκ για να έχει κατ΄ αρχάς έναν.

Και για το τέλος ένα ιμότζι