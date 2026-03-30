Ο Σαντιάγκο Έσε θα επιστρέψει στις προπονήσεις του Ολυμπιακού και θα φανέι τις επόμενες ημέρες αν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι με την ΑΕΚ (5/4).

Ο Ολυμπιακός έμαθε το μεσημέρι της Δευτέρας (30/3) αναλυτικά τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων του στα φετινά Playoffs της Stoiximan Superleague, με μοναδικό στόχο φυσικά τη διατήρηση των σκήπτρων.

Οι Πειραιώτες κάνουν πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή, 5 Απριλίου στις 21:00 με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», έχοντας τη μεγάλη ευκαιρία -με νίκη- να την προσπεράσουν στη βαθμολογία και να πατήσουν κορυφή.

Ενόψει του συγκεκριμένου αγώνα λοιπόν, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πως θα δει ξανά στις προπονήσεις, που αρχίζουν πάλι από αύριο Τρίτη (31/3) τον Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντίνος χαφ δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (8/3), βγαίνοντας αλλαγή με ενοχλήσεις και έκτοτε τέθηκε νοκ-άουτ. Πλέον όμως θα δώσει το «παρών» στις προπονήσεις.

Αν ο 24χρονος είναι στην επιθυμητή κατάσταση, στο 100%, τότε ενδεχομένως να πάρει φανέλα βασικού απέναντι στην Ένωση. Κάτι που θα φανεί τις προσεχείς ημέρες και θα αποφασιστεί από τον Μέντι και τους συνεργάτες του.